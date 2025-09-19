Luis García afirma que el equipo llega con ambición al partido de este sábado contra el CD Leganés en Butarque

Luis García, entrenador de la UD Las Palmas. Imagen UDLP

El entrenador de la UD Las Palmas, Luis García, ha destacado la «ambición» de su equipo para seguir mejorando y ganando partidos en la víspera de visitar este sábado al CD Leganés, «un gran equipo y aspirante al ascenso».

El técnico ovetense confía en que sus futbolistas hagan «un extraordinario partido» en el Municipal de Butarque, escenario que históricamente no se le ha dado bien al conjunto isleño, y ante un adversario que permanece invicto en LaLiga Hypermotion después de cinco jornadas disputadas.

Paso adelante de jugadores

García ha resaltado en conferencia de prensa el «paso adelante» que han dado jugadores como Iván Gil, autor de los dos goles en el último triunfo ante la Real Sociedad B (2-1), y de otros como Ale García o Enrique Clemente, a quienes atribuye todo el «mérito» de sentirse ahora protagonistas en el equipo.

También se ha referido al proceso que está viviendo el italo-uruguayo Jeremía Recoba, «porque no es fácil salir de su país» para adaptarse a un fútbol diferente, así como el serbio Milos Lukovic, «un chico joven, que va a ser un gran delantero», y al que le piden que empiece a expresarse en español.

Defensas con poco protagonismo

En su política de rotaciones aún no se ha visto afectada la defensa, una línea que los aficionados empiezan a recitar de memoria, pero García asegura que los que habitualmente no juegan «están entrenando muy bien», y en ese sentido ha afirmado que estaría muy tranquilo si tuviese que alinear a Valentín Pezzolesi, Álex Suárez, Juanma Herzog y Christian Gutiérrez, de derecha a izquierda, en la línea de zagueros.

El rival

Del Leganés, el preparador asturiano ha destacado que tiene «diferentes variantes y perfiles», así como «un gran entrenador» en la figura de Paco López, y ha recordado que en lo que va de competición nunca ha estado por detrás en el marcador, una situación que intentarán que afronte por primera vez este sábado.

Baja de Viti

El técnico del equipo amarillo ha informado de que el lateral derecho Viti Rozada volverá a ser baja por lesión, aunque espera que la próxima semana pueda incorporarse a los entrenamientos, mientras que el delantero Sandro Ramírez continúa con su proceso de recuperación y prefiere no proponer una fecha para su posible vuelta al grupo.