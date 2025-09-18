La UD Las Palmas se enfrenta este sábado, 20 de septiembre, al CD Leganés. El partido tendrá lugar, a las 17:30 ( hora canaria), en el Estadio de Butarque

La UD Las Palmas llega a este encuentro ante el CD Leganés. El encuentro se disputará en el clásico Estadio de Butarque el sábado 20 de septiembre a partir de las 17:30 horas (hora canaria).

Estado de forma del Leganés y la U.D. Las Palmas

Para ambos equipos será una jornada muy especial. Los dos son recién descendidos de LaLiga EA Sports.

Los amarillos han entrando en marcha positiva después de vencer en casa a la Real Sociedad B. El equipo amarillo encontró la eficacia que no tuvo en las dos jornadas precedentes. Ahora, espera mantener esa racha, aunque sus jugadores reconocen que se enfrentan a un rival difícil que no ha perdido este año.

Luis García, entrenador de la UD Las Palmas, durante uno de los entrenamientos de esta semana para afrontar el choque frente al Leganés / UD Las Palmas

La UD Las Palmas continúa estos días con los preparativos para la visita al Estadio de Butarque. El jugador Enzo Loiodice, ha asegurado que irán «con la intención de ganar y pase lo que pase seguiremos trabajando para seguir creciendo. Tenemos buenas sensaciones y buena confianza, este partido va a ser un buen test, pero no será decisivo».

Antes de este encuentro el CD Leganés ha hecho un guiño a Kirian, de nuevo disponible y con el alta competitiva. El club madrileño ha publicado un cartel en el que se lee «El partido más importante ya lo ganaste». Quizás este sábado en el Estadio de Butarque se produzca la vuelta del jugador amarillo al terreno de juego.

En la imagen, el homenaje que el CD Leganés ha hecho a Kirian antes del partido del sábado. Fotografía CD Leganés vía X.

Últimos enfrentamientos entre CD Leganés y UD Las Palmas

El equipo de Gran Canaria no ha tenido suerte en los últimos enfrentamientos ante el equipo madrileño. En la temporada 24-25, en LaLiga EA Sports, en los dos partidos que disputaron, la victoria fue para el Leganés.

Clasificación LaLiga Hypermotion 25-26

La UD Las Palmas ocupa el noveno puesto de la clasificación con dos victorias, dos empates y una derrota. Por su parte, el CD Leganés ha ganado un partido y ha empatado los otros cuatro disputados hasta ahora y se mantiene en la posición 12 de la tabla.

Alineaciones

Minuto a Minuto en directo CD Leganés vs UD Las Palmas