Salpicón enchilado de mariscos | Receta ‘Como en casa’

Salpicón enchilado de mariscos / La receta ‘Como en casa’ de RTVC

Esta receta de salpicón enchilado de mariscos es de origen venezolano. Un plato extremadamente fresco que se sirve frío. Es conocido en Venezuela con nombres jocosos como «rompecolchón», «vuelve a la vida» o «siete potencias».

El restaurante Bokanka, ubicado en el Mercado de Nuestra Señora de África en Santa Cruz de Tenerife ha compartido la explosión de sabores de este plato con el programa ‘Como en casa‘ de Televisión Canaria.

Lista de ingredientes

Marisco mixto: langostinos, mejillones, calamar, pulpo. Cebolla morada Pimientos rojos y verdes Ajíes dulces Cilantro fresco Jengibre Salsa de tomate Jugo de lima fresca Salsa Perrins Salsa tabasco Pimentón en polvo ahumado Sal Pimienta negra

Elaboración de la receta

Preparación de los mariscos: Cocinar los mejillones, langostinos (pelarlos y darles un golpe de calor), y el calamar (cortado en anillas). El calamar se sancocha con una hojita de laurel. También se puede añadir el pulpo guisado

Preparación de los vegetales: Picar todos los vegetales (cebolla, pimientos, ajíes) y rallar el jengibre.

Mezcla y aliño: Mezclar todos los ingredientes (mariscos, vegetales, cilantro) con la salsa de tomate, el zumo de lima fresco y la salsa Lea Perrins. Corregir el punto de sal.

Reposo y emplatado: Dejar reposar la mezcla en la nevera por al menos 1 o 2 horas para que esté bien fresquito y se asienten los sabores.

Servir: Emplatar el salpicón en un recipiente y acompañar, opcionalmente, con tostones (plátano verde frito) para darle un toque crujiente.

La receta en vídeo paso a paso