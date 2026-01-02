San Sebastián destina más de 244.000 euros en subvenciones para fortalecer colectivos culturales, deportivos y sociales del municipio. Más de 100.000 euros se invierten además, en ayudas al estudiantado

San Sebastián de La Gomera impulsa la actividad de más de 40 colectivos culturales y deportivos en 2025. Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera

El Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera apoyó durante el año 2025 la actividad de más de cuarenta asociaciones culturales, colectivos del carnaval y clubes deportivos del municipio, a través de una inversión global cercana a los 244.000 euros en subvenciones destinadas al desarrollo de proyectos y acciones que han tenido un impacto directo en la vida social, cultural y deportiva de la capital gomera.

La alcaldesa de San Sebastián de La Gomera, Angélica Padilla, destacó que estas ayudas tienen como objetivo respaldar el “inestimable trabajo” que realizan los colectivos y entidades sin ánimo de lucro del municipio, que contribuyen de manera decisiva a enriquecer la agenda cultural y de ocio local, además de promover las tradiciones y el patrimonio del municipio.

En este sentido, subrayó que el Ayuntamiento continuará trabajando en esta línea, ofreciendo apoyo económico y logístico para garantizar la continuidad de su labor.

Dinamización de la actividad cultural

En el ámbito cultural y de ocio, el Consistorio destinó una partida de 30.000 euros para respaldar proyectos y actividades desarrolladas por asociaciones culturales, a los que se suman 18.000 euros concedidos a grupos y diseñadores del carnaval capitalino. Estas iniciativas han permitido dinamizar la actividad cultural y reforzar la identidad local a lo largo del año.

Por su parte, las subvenciones dirigidas al fomento del deporte contaron con una dotación presupuestaria de 70.000 euros para cubrir los gastos derivados de los proyectos deportivos de la temporada 2024/2025, además de una partida adicional de 29.000 euros correspondiente a subvenciones nominadas.

Padilla puso en valor el papel fundamental que desempeñan tanto los deportistas individuales como los clubes y asociaciones deportivas del municipio, al promover hábitos de vida saludables y valores como el compañerismo, el respeto y la sana competencia. Asimismo, resaltó que muchos de estos atletas y entidades actúan como embajadores de San Sebastián de La Gomera en competiciones regionales, nacionales e internacionales.

Ayudas educativas

En materia educativa, el Ayuntamiento destinó 62.998,44 euros a ayudas para estudiantes que cursan estudios reglados y universitarios fuera de la isla. Según informó la alcaldesa, se aprobaron más del 97 % de las solicitudes presentadas, beneficiando a un total de 174 jóvenes.

A esta inversión se suman 25.000 euros en ayudas para alumnado del segundo ciclo de Educación Infantil y 9.000 euros destinados a las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de los centros CEIP Ruiz de Padrón y La Lomada, reafirmando así el compromiso municipal con la educación y las familias del municipio.