Según el Gobierno de España, la invitación a la recepción que ofrecerá el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó cuando el presidente español tenía todo el viaje programado

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, saluda al ministro de Asuntos Exteriores de Ia India, Subrahmanyam Jaishankar, y al presidente de Kenia, William Ruto, a su llegada al evento Partners for Multilateralism (P4M). | Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa

El jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, no asistirá este martes a la recepción que ofrece en Nueva York el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a los cabezas de delegación de los países con motivo del inicio del 81 periodo de sesiones de la Asamblea de la ONU.

El jefe del Ejecutivo no acudió el año pasado a la recepción ofrecida por Trump, ya que fue el rey quien presidió la delegación española y quien acudió tras recibir la invitación del presidente estadounidense.

Tampoco estuvo presente en la de 2024, evento en el que actuó de anfitrión el entonces presidente de Estados Unidos, Joe Biden, debido a que coincidió con su intervención ante la Asamblea General de la ONU.

Los dos primeros años en que Sánchez viajó a Nueva York como presidente, en 2018 y 2019, sí asistió junto a su esposa, Begoña Gómez, a las recepciones ofrecidas por Trump, mientras que en 2020 y 2021 no las hubo debido a la pandemia de COVID-19.

Sí estuvo presente en las que ofreció Biden, tanto en septiembre de 2022 como en septiembre de 2023.

Agenda del presidente

El presidente del Gobierno sí acudirá este martes, junto a su vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, y su ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, a la apertura del debate general del 81 periodo de sesiones de la Asamblea de la ONU, en la que intervendrá Trump.

Antes, tiene prevista una reunión con el primer ministro británico, Andy Burham, y después asistirá a un homenaje a la escritora y periodista Gloria Steinem, considerada como un referente del movimiento feminista.

Su agenda oficial la completa su participación en sendos actos sobre la protección de la infancia frente a la inteligencia artificial, y sobre la defensa de los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU.

La invitación llegó con todo el viaje ya programado

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha explicado que la invitación del presidente estadounidense, Donald Trump, al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, para asistir a la tradicional recepción que organiza en Nueva York con motivo del inicio del periodo de sesiones de la Asamblea de la ONU llegó «hace escasas fechas», cuando todo el viaje ya estaba preparado y organizado.

Con este argumento ha justificado Saiz que Sánchez no vaya a acudir este martes a la recepción a la que están invitados los cabezas de delegación de todos los países que asisten a la inauguración del periodo de sesiones.

En la rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros, la portavoz ha señalado que un viaje de esa «magnitud» se prepara «con muchísimo tiempo» de antelación, con encuentros y cometidos concretos.