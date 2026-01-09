La Travesía a Nado San Salitre se tenía que haber celebrado el pasado 1 de enero, pero debido a las condiciones meteorológicas tuvo que ser aplazada por criterios de seguridad

Santa Cruz celebrará este domingo la V edición de la Travesía a Nado San Salitre / Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

Santa Cruz de Tenerife celebrará este domingo, día 11 de enero, la quinta edición de la Travesía a Nado San Salitre. Una cita ya consolidada y que inaugurará oficialmente el calendario deportivo de la ciudad. Se tenía que haber celebrado el pasado 1 de enero, pero debido a las condiciones meteorológicas como consecuencia de la borrasca atlántica Francis, tuvo que ser aplazada por criterios de seguridad. La prueba se desarrollará en Valleseco, en la conocida zona de baño de El Bloque.

Deporte y diversión

El alcalde, José Manuel Bermúdez, destacó que “la San Salitre refuerza el compromiso de Santa Cruz con el deporte y la vida activa, representando lo mejor de nuestra ciudad, como la energía de nuestra gente y su vínculo con el mar”. Asimismo, añadió que “sin duda, es un acierto del Servicio de Deportes haber puesto en marcha una competición de estas características para empezar el año nuevo”.

Alicia Cebrián destacó el crecimiento continuo de la prueba y la buena acogida que tiene entre la ciudadanía. “Es la quinta edición de la San Salitre y estamos muy contentos porque, año tras año, se apunta cada vez más gente”, señaló, subrayando que la participación sigue aumentando en cada convocatoria.

Además, puso en valor el carácter festivo y popular del evento, que va más allá de la competición deportiva. “En la San Salitre también damos la opción de que la gente pueda darse el primer baño del año con un atuendo divertido. Estamos batiendo récords de participación y eso nos hace estar especialmente satisfechos”, afirmó.

Programación de la jornada

La jornada comenzará a las 9:00 horas con la entrega de dorsales, que se prolongará hasta las 11:00 horas en la zona de El Bloque de Valleseco. A las 11:00 horas tendrá lugar la travesía infantil. Dando paso a las 12:00 horas a la salida de las pruebas de 1.000 y 2.000 metros. A las 13:00 horas se celebrará el tradicional primer baño del año. Como cierre de la jornada, a las 13:15 horas se realizará la entrega de premios y el brindis final.

La San Salitre volverá a contar con el tradicional Primer baño del año, modalidad de carácter festivo y participativo en la que se premiará el espíritu más original y el atuendo más creativo. Invitan a vecinos y visitantes a comenzar el año de una forma diferente, marcada por la convivencia y el buen ambiente.