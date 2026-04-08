El juicio arrancó ayer martes en el Tribunal Supremo y la Fiscalía pide 24 años para Ábalos, 19 y medio para Koldo y 7 para Aldama

Claudia Montes hace declaraciones a los medios a su llegada este miércoles al Tribunal Supremo (TS) para declarar como testigo en el juicio que se sigue contra el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama por el caso de las mascarillas, una presunta trama de corrupción para lucrarse con material sanitario durante la pandemia. EFE

La segunda jornada del juicio al exministro socialista José Luis Ábalos estará centrada en la «arbitraria contratación» de dos mujeres vinculadas a él, incluida su expareja Jéssica Rodríguez, en empresas públicas de la esfera del Ministerio de Transportes, en la que el fiscal le acusa de haber ejercido «presión moral».

Después de recabar el testimonio de la propia Jéssica Rodríguez, este miércoles el Tribunal Supremo escuchará a Claudia Montes. Una mujer del «círculo personal» del exministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE -en palabras del fiscal- que trabajó en la empresa Logirail entre 2019 y 2022.

Además de las presuntas irregularidades en contratos públicos en mascarillas por las que se juzga a Ábalos, a su asesor Koldo García y el comisionista Víctor de Aldama, el fiscal también acusa a los dos primeros de promover la «arbitraria contratación» de Jéssica Rodríguez en Ineco y Tragsatec, y de Claudia Montes en Logirail, filial de Renfe.

Sobre la primera contratación este miércoles declararán varios empleados de Ineco. Y también alguno de Tragsatec, y sobre la segunda comparecerá la propia Montes y algún trabajador de Logirail.

Defensa en la fase de instrucción

En fase de instrucción, Claudia Montes explicó que pidió ayuda a Ábalos -a quien conoció en un acto del PSOE en Asturias- para que le buscara trabajo porque su situación «era muy complicada», y que lo logró gracias a la mediación de Koldo García. Montes -que se ha cruzado acciones legales por injurias con el exasesor y a quien también Ábalos demandó- dijo que hizo dos entrevistas. Y que ella no envió su currículum, si bien luego se enteró que fue falsificado.

Señaló que el exasesor le prestó 1.300 euros que luego ella le devolvió. Y que no tuvo una relación sentimental con el exministro sino «una relación de compañeros de partido y esporádica». En el Senado, en la comisión de investigación del caso, dijo que no cree que el exministro moviera hilos para su contratación.

Otro de los testigos será el expresidente de Renfe Isaías Táboas, cuyo nombre aparece en uno de los informes de la UCO. En él los agentes incorporan un mensaje del exministro Ábalos a su exasesor: «¿A la de Gijón no la pueden contratar en Renfe, Adif o algunas de sus subcontratas?». «Lo arreglo», respondió Koldo García, que envió su currículum a Táboas. También está citado quien fuese director de gabinete del Ministerio y secretario general de Infraestructuras Sergio Vázquez, ahora presidente de Ineco.