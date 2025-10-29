El fuego se originó en un solar con residuos en la zona de Llano Abreu, en el municipio de Barlovento, y fue sofocado por los bomberos con apoyo del Cabildo

Un incendio declarado este miércoles en un solar con residuos en Barlovento, en la zona de Llano Abreu, dejó seis personas afectadas por inhalación de humo, según informaron los servicios de emergencia.

Imagen 112 Canarias

Seis afectados de distinta consideración por inhalación de humo

El Servicio de Urgencias Canario (SUC) atendió en el lugar a los afectados. Dos hombres fueron trasladados al Hospital Insular con pronóstico moderado, mientras que otros dos presentaban síntomas leves y fueron derivados al centro de salud. Las dos personas restantes acudieron por sus propios medios al consultorio local.

Rápida actuación para controlar las llamas

Los Bomberos de La Palma lograron sofocar el incendio con la colaboración de una cuba de agua del área de Medio Ambiente del Cabildo insular. También participaron efectivos de Ayuda en Emergencias Anaga (AEA), que apoyaron las labores del dispositivo.

La Guardia Civil se hizo cargo de las diligencias correspondientes para determinar las causas del fuego.