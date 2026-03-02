El programa de la Radio Canaria analizará las distintas formas de violencia desde una perspectiva emocional, psicológica y social este lunes a las 22:00 horas

El programa de la Radio Canaria ‘Siempre nos quedará París‘ centrará su episodio de este lunes 2 de marzo a partir de las 22:00 horas en un tema de máxima actualidad y preocupación social; la violencia en todas sus variantes. Dirigido y presentado por Rosa Vidal, el espacio dedicado a la Inteligencia Emocional, el amor, la gestión de las emociones y la salud abordará las distintas manifestaciones de la violencia en nuestra sociedad; violencia de género, violencia doméstica, violencia vicaria, violencia entre adolescentes o violencia en la pareja.

Este análisis se realizará desde una perspectiva emocional y psicológica, poniendo el foco en la prevención, la educación emocional y la toma de conciencia colectiva.

A lo largo de dos horas en directo, se reflexionará sobre cómo se construyen las dinámicas violentas, qué señales de alerta pueden identificarse y qué herramientas emocionales pueden ayudar a la sociedad a romper patrones dañinos. A este respecto, Rosa Vidal señala que «el programa busca ofrecer no solo información, sino también recursos y esperanza, fomentando una cultura basada en el respeto, la empatía y la responsabilidad afectiva».

Representación de violencia de género o doméstica. Imagen captada durante un tiroteo en un colegio en Nashville, EE.UU.

‘Siempre nos quedará París’ recibirá en el estudio a la invitada Natalia Morales, abogada especializada en Violencia de género. Además, Rosa Vidal contará una vez más con su equipo de profesionales especializados en distintas áreas como la psicología, el derecho, la medicina y el periodismo, aportando una mirada multidisciplinar que enriquece el análisis y el debate desde el rigor y la sensibilidad.

Con su enfoque habitual, ‘Siempre nos quedará París’ propone un espacio de diálogo abierto y

profundo, donde comprender las emociones se convierte en el primer paso para transformar

realidades. La educación emocional, la comunicación consciente y la salud mental se presentan en este espacio como pilares fundamentales para prevenir la violencia y construir relaciones más sanas.