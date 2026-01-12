ES NOTICIA

‘Siempre nos quedará París’ abre 2026 con una reflexión sobre el aprendizaje de las experiencias inacabadas

El programa de radio propone una mirada compasiva ante historias o anhelos que no se alcanzaron en el pasado para vivir con mayor conciencia y madurez

El espacio de la Radio Canaria, ‘Siempre nos quedará París‘, dirigido por la periodista Rosa Vidal, inaugura su nueva temporada este lunes 12 de enero a partir de las 22:00 horas con una reflexión sobre aquello que no se alcanzó y aún así nos cambió la vida.

El primer episodio del año aborda, desde el campo de la Inteligencia Emocional, los procesos de cambio personal que se producen tras aquellas relaciones y experiencias que no llegaron a consolidarse, pero que dejaron una huella significativa en quienes las vivieron.

Bajo el título “Lo que no fue… y aun así nos cambió. Volver a empezar sin empezar de cero”, el espacio propone una reflexión serena y profunda sobre las historias personales que no tuvieron continuidad, relaciones, vínculos o etapas vitales, y el aprendizaje emocional que permanece cuando estas concluyen.

El programa examina cómo la cultura contemporánea tiende a interpretar el final de una relación o de una etapa como un fracaso, y plantea una mirada alternativa desde la inteligencia emocional: entender que no todo lo que termina debe ser olvidado, y que muchas experiencias cumplen una función formativa en el desarrollo personal y afectivo.

A lo largo de la emisión, ‘Siempre nos quedará París’ explora conceptos como la integración emocional de las experiencias vividas, la diferencia entre idealizar el pasado y reconocer su valor, y la posibilidad de volver a empezar sin necesidad de “reinventarse” ni renunciar a lo aprendido. El programa pone el foco en una idea central: seguir adelante no implica empezar de cero, sino avanzar con mayor conciencia y madurez emocional.

Con un tono cercano, reflexivo y pausado, el espacio liderado por Rosa Vidal invita a la audiencia a repensar el amor, el desamor y los procesos de cambio desde una perspectiva más humana y compasiva, alejándose de los discursos de autoexigencia y negación emocional.

