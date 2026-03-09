‘Siempre nos quedará París’ explora cómo identificar la «soledad invisible»

El programa de la Radio Canaria ofrece esta y otras claves para una buena salud mental este lunes a las 22:00 horas

Rosa Vidal, directora y conductora de ‘Siempre nos quedará París’.

El programa de la Radio Canaria ‘Siempre nos quedará París‘ abordará este lunes 9 de marzo a las 22:00 horas uno de los grandes retos de nuestro tiempo; la detección temprana del sufrimiento emocional en personas que atraviesan momentos de profunda soledad, incomprensión o pérdida de esperanza.

En una sociedad cada vez más consciente de la importancia de la salud mental, el espacio dirigido

y presentado por la periodista Rosa Vidal centrará la conversación en cómo reconocer las señales

que pueden indicar que alguien está perdiendo el rumbo emocional de su vida. Detectar a tiempo

estas situaciones resulta fundamental para ofrecer apoyo, comprensión y acompañamiento antes

de que el malestar derive en un quiebre psicológico o en decisiones irreversibles.

A lo largo del programa se reflexionará sobre cómo muchas personas viven sus crisis en silencio,

atrapadas en sentimientos de aislamiento, desorientación o falta de propósito vital. Comprender

estas realidades y aprender a identificar sus señales puede marcar la diferencia entre levantar

muros emocionales o construir puentes de escucha y ayuda.

Para profundizar en esta cuestión desde una perspectiva clínica y humana, Rosa Vidal conversará con el psiquiatra Eduardo Vera, quien aportará su experiencia profesional para analizar los procesos emocionales que atraviesan las personas en crisis y ofrecer claves para detectar el

malestar psicológico en nuestro entorno.

El espacio pondrá también el acento en la idea esencial de que todos los seres humanos atravesamos dificultades, crisis y adversidades a lo largo de la vida. Sin embargo, el modo en que gestionamos

esas experiencias —y el apoyo que recibimos en los momentos más frágiles— puede marcar

profundamente nuestro camino vital.

‘Siempre nos quedará París’ es un programa dedicado a la inteligencia emocional, las relaciones

humanas, la gestión de las emociones y el bienestar psicológico, que cada semana invita a los oyentes a la reflexión sobre los desafíos emocionales de la vida contemporánea.