¿Amamos diferente hombres y mujeres?



Nueva entrega de ‘Siempre nos quedará París’, lunes a las 22 horas, presentado por la periodista Rosa Vidal en La Radio Canaria.

Un programa atemporal que llega directamente al corazón de los oyentes con asuntos relacionados con la inteligencia emocional como el de este lunes 19 de enero acerca de si existe o no diferencias en la manera de amar de mujeres y hombres: «Sí, hombres y mujeres aman de maneras diferentes debido a factores biológicos, hormonales y culturales, aunque ambos experimentan el amor con igual intensidad; las mujeres suelen enfocarse más en la conexión emocional y la comunicación, buscando apoyo y expresando sentimientos, mientras que los hombres pueden manifestar su amor de forma más discreta, a veces priorizando el sentirse necesarios y mostrando afecto a través de acciones o protección, aunque esto varía individualmente”, nos avanza Rosa Vidal, conductora de ‘Siempre nos quedará París‘.

Exteriorizar emociones

La Psicología Emocional ha establecido bases para la discusión sobre las diferencias de género en la manera de expresar los sentimientos, así,-y dicho de modo sintético-, las mujeres tienden a verbalizar los sentimientos en tanto que los hombres optan, mayoritariamente, por el silencio y/o la acción. Y esto tiene que ver directamente con diferencias en la respuesta cerebral y hormonal al amor, influyendo en la motivación y la percepción del romance.

¿Entendemos el amor de forma distinta hombres y mujeres? ¿Priorizamos y necesitamos cosas diferentes en una relación sentimental?

Neuroquímica del amor

La Neurociencia moderna subraya que no hay “una sola forma de amar” universal para todos los hombres o todas las mujeres”, añade Vida. Las diferencias que se observan suelen estar más ligadas a contextos culturales, sociales, experiencias individuales y roles aprendidos que a una biología determinista pura.

En ‘Siempre nos quedará París’, se abordan estas cuestiones y otras susceptibles al debate como, por ejemplo, si a los varones se las socializado para ocultar vulnerabilidad emocional haciendo verdad de aquella máxima del refranero más reaccionario que sentencia que «los hombres no lloran».

Amor sin sexo

También se ocupa esta entrega del programa de si es posible mantener una relación sana y estable sin que existan relaciones sexuales. «Profundizaremos en si hombres y mujeres damos diferente importancia y prioridad en este aspecto de la pareja», concluye Rosa Vidal, para apostillas que tendrá como invitada a Rita Calero, directora de la revista Más Mujer Canarias.