El programa aborda una de las preocupaciones más comunes de la sociedad: el estrés y la conexión del ego y la bioquímica cerebral

Presenta la meditación y la gestión de las emociones como las herramientas esenciales para alcanzar una vida más serena y saludable

Rosa Vidal se adentra en el estrés y el ego en esta entrega de ‘SNQP’.

La Radio Canaria vuelve a ahondar en la gestión de las emociones este lunes 22 de septiembre a partir de las 22:00 horas con ‘Siempre nos quedará París‘. En esta ocasión, la conductora Rosa Vidal dirige un debate sobre la importancia vital de gestionar el estrés, una respuesta natural del cuerpo que, si se mantiene de forma prolongada, puede tener efectos nocivos sobre la salud física y mental.

El ego, la raíz del problema

El programa profundiza en las causas del estrés en la sociedad actual, un estado de tensión que acelera el envejecimiento y debilita el sistema inmunitario, pudiendo reducir sus defensas durante hasta seis horas. Según el doctor y cirujano Manuel Sans Segarra, la raíz de este mal se encuentra en el ego, al que define como un mecanismo de defensa que nos impulsa a vivir en constante competencia y búsqueda de validación externa.

«Si nos dejamos llevar por el ego, seguiremos el camino de la tensión, de la angustia, de la lucha y de la competitividad», advierte el experto. Esta actitud genera un círculo vicioso de insatisfacción y miedo al fracaso que nos atrapa y nos mantiene en un estado de estrés permanente.

Un camino hacia la paz interior

Para romper este ciclo, el doctor Sans Segarra propone un camino hacia la supraconciencia, un estado de conciencia superior que se logra, principalmente, a través de la meditación. Al alejarnos del ego, podemos reconectar con nuestro ser más profundo y aprender a gestionar las emociones de manera más efectiva, logrando una mayor tranquilidad y la capacidad de enfrentar las presiones diarias con serenidad.

El programa subraya la importancia de comprender la conexión entre el ego, las emociones y la bioquímica del cerebro, ya que la capacidad de gestionar nuestras respuestas ante los estímulos tiene un impacto directo en nuestra salud mental, nuestras relaciones y nuestra toma de decisiones.

En sintonía con la temática de este episodio, la presentadora Rosa Vidal recordará a los oyentes que «ser feliz es una decisión consciente que hay que tomar cada día».

La supraconciencia, a través de la meditación, es clave para alejarnos del ego. Doctor Manuel Sans Segarra.

Vidal y su equipo, guías de la gestión de las emociones

En esta entrega, la presentadora Rosa Vidal estará acompañada por su habitual equipo de expertos que incluye a los psicólogos Abimael Clavijo y José Díaz de la Cruz, al periodista Chema Blanco, al neuropsicólogo Quico Rivero, a la empresaria Joanne Kirk, a la doctora Carmen Rivero, a la psicóloga experta en Inteligencia Emocional Teresa García Lozano, al experto en Inteligencia Emocional Carlos G. Almonacid y la influencer Ana Navarro. Ellos guiarán a la audiencia a través de este viaje para entender la estrecha relación entre la gestión de las emociones para alcanzar un control del estrés.