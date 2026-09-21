El triunfo mantiene al Spain SailGP Team en la segunda posición del Rolex SailGP Championship, con 68 puntos

El Spain SailGP Team da el golpe maestro y conquista Ginebra / Paula Valdunciel

Hay finales que se ganan navegando bien. Y hay finales, como esta, que se ganan atreviéndose a lo que nadie más se atreve. España tenía a Australia por delante, la regata escapándose y un único hueco para intentarlo: la entrada a la puerta 3. Ahí, sin dudarlo, el F50 de Diego Botín atacó. Se coló entre el viento y el rival, salió primero y ya no volvió a mirar atrás. Así, con una maniobra que quedará en la memoria de la temporada, España se llevó el Rolex Switzerland Sail Grand Prix.

Los Bonds Flying Roos de Tom Slingsby no vinieron a regalar nada. Navegaron pegados a España casi desde la salida, tomaron ventaja camino de la primera boya y, durante buena parte de la final, parecieron tener la regata bajo control. Todo apuntaba a que Australia volvería a mandar. Pero esta competición no perdona un segundo de relajación. España llegó a la puerta 3 con más velocidad, leyó mejor la entrada y ejecutó el adelantamiento que lo cambió todo. A partir de ahí, hizo lo más difícil de todo: no ceder ni un metro. Mantuvo el vuelo, blindó la posición y cruzó la meta en primera posición. Rockwool Racing terminó tercero y Explora Journeys Switzerland, empujado por su público, fue cuarto.

La gloria del domingo no cayó del cielo: se ganó a pulso durante toda la jornada. España abrió el día con autoridad, ganando la primera carrera tras remontar desde una segunda línea de salida gracias a una lectura brillante del campo de regatas. Después llegó el primer aviso: sexta en la cuarta manga, tras un intento fallido de superar a Artemis en el último tramo, con la final pendiente de un hilo. Todo se decidía en la quinta y última carrera de grupos. Y ahí, con el viento por fin cogiendo fuerza, los españoles respondieron con sangre fría: un tercer puesto medido al milímetro que certificó su billete para la final.

Con este triunfo, el Spain SailGP Team se mantiene en la segunda posición de la clasificación general del Rolex SailGP Championship con 68 puntos, a 17 de los Bonds Flying Roos, que siguen liderando con 85. Estados Unidos es tercero con 56 puntos y Artemis, cuarto con 55.

La próxima cita del campeonato será el Dubai Sail Grand Prix, que se disputará los días 21 y 22 de noviembre.