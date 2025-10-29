Consulta el horario del Sporting de Gijón vs UD Las Palmas, las alineaciones y el minuto a minuto en directo del partido de la J12 de LaLiga Hypermotion 25-26. El partido lo puedes seguir en directo en RTVC

Real Sporting de Gijón vs UD Las Palmas se enfrentan este domingo 2 de noviembre, a las 15:15 horas (hora canaria) en el Estadio El Molinón en Gijón. El encuentro corresponde a la jornada 12 de LaLiga Hypermotion 25-26.

La UD Las Palmas afronta el partido contra el Sporting de Gijón después de quedar eliminado en la Copa del Rey 2025-26 al perder por 3-1 ante el CD Extremadura, equipo de Segunda Federación.

El entrenador del equipo amarillo, Luis García, hizo debutar en el partido de copa a tres jugadores, el guardameta José Antonio Caro, el defensa central Carlos Navarro y el centrocampista Adam Arvelo, y alineó a otros futbolistas con menos protagonismo en LaLiga Hypermotion. Después de hacer autocritica García, aseguró que «»hay que levantarse, el espíritu del equipo es tremendo. El camino es claro y la fortaleza del grupo es brutal».

Posiciones en la clasificación del Sporting y la UD Las Palmas

El equipo amarillo se prepara ahora para afrontar el partido del domingo en el Estadio del Molinón. Llega como segundo clasificado en la Liga Hypermotion y tras empatar con el Huesca.

Por su parte, el Sponting de Gijón ocupa la sexta plaza en la LaLiga y llega al encuentro contra la UD Las Palmas tras tres victorias consecutivas. Este miércoles, 29 de octubre, el conjunto gijonés debutará en la Copa en una eliminatoria a partido único en Mieres contra el Caudal Deportivo.

Últimos resultados H2H entre el Sporting de Gijón y UD Las Palmas

El equipo asturiano y el equipo canario se vuelven a encontrar en la categoría de plata del fútbol español, tras el paso de los amarillos por LaLiga EA Sports. El último enfrentamiento que tuvieron fue en la temporada 2023-2024. En su último choque ambos empataron sin goles en el Estadio de Gran Canaria.

Minuto a minuto en directo del Sporting de Gijón vs UD Las Palmas

Estadísticas del partido en vivo entre Sporting y Las Palmas

Alineaciones del Sporting y UD Las Palmas

Dónde ver el partido en directo Sporting de Gijón vs UD Las Palmas

La retransmisión del encuentro comenzará a las 15:15 (hora canaria).

Se podrá seguir en directo por la señal de TDT de Televisión Canaria y en la página web de rtvc.es. El partido también podrá escucharse en La Radio Canaria.

La señal en la web de RTVC estará geolicalizada.

Te puede interesar: