Tacos mexicanos de cochinita pibil | Receta ‘Como en casa’

Sorpresa de sabores tradicionales de la cocina mexicana la que ha querido compartir La Sede Vinoteca Winebar ubicado en Playa Honda, Lanzarote. La receta de los tacos mexicanos de cochinita pibil la hemos recogido en el programa Como en casa.

Tacos mexicanos de cochinita pibil / La receta ‘Como en casa’ de RTVC

La cochinita pibil es un pilar fundamental de la gastronomía mexicana y desde La Sede Vinoteca Winebar reinterpretan este clásico mexicano. Un plato que se centra en la aguja de cerdo que se somete a un proceso de maceración y cocción largo.

Ingredientes para los tacos mexicanos de cochinita pibil

Puedes ir marcando los ingredientes a medida que los añadas en la elaboración o en tu cesta de la compra

✓ Lista de ingredientes 2 kilos de aguja de cerdo 300 gramos de crema de achiote 10 naranjas 10 limas 5 limones Tortillas de harina Spicy mayo Cebolla encurtida

Elaboración paso a paso

La carne de la aguja de cerdo la cortamos en trozos. Preparamos una maceración a base de una mezcla de achiote y jugos frescos de naranja, lima y limón. Con todo ello la mezcla se lleva a la nevera para macerar durante 24 horas.

Ya cuando vayamos a cocinarla pasada ese tiempo. Metemos la carne al horno y la cocinamos durante tres horas a 180 grados. La cocción la haremos en su propio jugo. Cuando termine este tiempo deshilachamos la cochinita.

A la hora del montaje del plato es sencillo, cogemos una de las tortillas de harina y le colocamos una buena ración de cochinita pibil. Le añadimos una gota de spicy mayo y un poco de cebolla encurtida. Así ya el plato tendría una combinación de sabores frescos, ácidos y picantes y estaría completo para servir.

Elaboración del plato en vídeo







