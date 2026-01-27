El contrato financiado con fondos propios municipales ha supuesto una inversión aproximada de 12.500 euros

El Ayuntamiento de Tazacorte, en La Palma, ha puesto en marcha un sistema de cámaras de seguridad en vías públicas del municipio, con el objetivo de reforzar la seguridad vial y mejorar el control de vertidos ilegales y una gestión más adecuada de los residuos.

Este proyecto contempla la colocación de dispositivos en puntos estratégicos del municipio, siempre dentro del ámbito de las vías públicas. Esta actuación se ha realizado mediante un contrato financiado con fondos propios municipales.

Cámaras móviles

Parte de los dispositivos se han ubicado específicamente para detectar vertidos ilegales y mejorar el control en zonas donde se registraban incidencias recurrentes. Así, se han instalado varias cámaras destinadas al control de residuos y varias orientadas a la seguridad vial.

«De ellas, dos son fijas y cuentan con conexión eléctrica, mientras que el resto funcionan mediante sistemas sostenibles, equipados con placas solares y baterías recargables”, aseguró Toni Santana, concejal local de Servicios Municipales.

Tazacorte instala cámaras de seguridad para controlar los vertidos ilegales/ Archivo RTVC

Estas cámaras móviles pueden cambiarse de ubicación en función de las necesidades del servicio municipal, lo que permite adaptar la vigilancia a los distintos puntos del municipio según se vayan resolviendo los problemas detectados.

“Lo bueno que tienen estas cámaras es que se les configura unos parámetros en torno a los contenedores y cuando detectan que una persona deposita basura fuera de los contendores, salta directamente una alarma”, aseguró Manuel González, concejal de Seguridad de Tazacorte.

Finalmente, el contrato financiado con fondos propios municipales y fruto de la coordinación entre ambas consejerías ha supuesto una inversión aproximada de 12.500 euros.