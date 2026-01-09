El Ayuntamiento de Tazacorte agiliza los trámites de licencias agrícolas y acompaña al sector primario en la recuperación de las fincas afectadas por el volcán

Tazacorte supera las 150 licencias agrícolas y refuerza su apuesta por la reconstrucción. Ayuntamiento de Tazacorte

El Ayuntamiento de Tazacorte ha concedido hasta la fecha 152 licencias para la reconstrucción de fincas agrícolas afectadas por la erupción del volcán Tajogaite, mientras otras 150 se encuentran actualmente en trámite. Estos datos confirman que la recuperación agrícola sigue siendo uno de los ejes principales de la gestión municipal.

Para agilizar los procedimientos, la Oficina Técnica se reforzó con la incorporación de dos administrativos y un arquitecto técnico. El alcalde, David Ruiz, destacó el compromiso del consistorio con el sector primario y agradeció “el esfuerzo y la constancia de los agricultores para recuperar sus fincas y mantener vivo el campo”.

Caminos y accesos

Desde el área de Obras, el concejal Toni Santana subrayó la importancia de garantizar los caminos y accesos a las explotaciones agrícolas, una labor que calificó como “clave para que las fincas vuelvan a ser productivas”.

En la misma línea, el concejal de Reconstrucción, Manuel González, señaló que la actividad agrícola continúa siendo “un motor económico y social fundamental para Tazacorte”, reafirmando el compromiso municipal con la recuperación del territorio.