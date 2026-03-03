Televisión Canaria consolida su fortaleza con producción canaria y se sitúa en febrero como segunda cadena más competitiva de FORTA en el prime time

La cadena impulsa su crecimiento con formatos consolidados y un rendimiento estable a lo largo de toda la jornada, reforzando su posición en el mercado audiovisual de Canarias

‘En otra clave’ fue el programa más visto en el mes de febrero.

Televisión Canaria consolidó en febrero de 2026 su fortaleza en la franja de máxima audiencia y en el daytime, reforzando su posición competitiva en el conjunto del mercado audiovisual de las Islas. En la franja de máxima audiencia, Televisión Canaria consolidó una propuesta compuesta íntegramente por producción realizada cien por cien en Canarias de lunes a domingo. En este contexto, se situó como segunda cadena más competitiva de FORTA, solo por detrás de TV3, lo que confirma la solidez de la apuesta por la producción propia y el respaldo del público a una oferta basada en contenidos de proximidad.

En el prime time, comprendido entre las 20:30 y las 24:30 horas en Canarias, la cadena alcanzó la segunda posición en el promedio de lunes a domingo y logró el liderazgo en varias jornadas del fin de semana. Este comportamiento refuerza el papel estratégico de la franja de máxima audiencia como motor del crecimiento mensual.

Los programas más vistos del prime time de febrero por día de la semana reflejaron ese comportamiento competitivo y estuvieron acompañados de sólidos resultados mensuales. El lunes, ‘Una hora menos’ se enmarcó como la emisión más seguida con un 9,6 % de cuota, 50.000 espectadores de audiencia media y 494.000 espectadores acumulados. El martes, ‘Noveleros’ lideró la franja con un 11,0 % de share.

En la franja de máxima audiencia también destacaron otros formatos consolidados de la parrilla semanal. ‘Gente Maravillosa’ firmó un 8,5 % de cuota media, con 155.000 espectadores acumulados en sus tres emisiones del mes. Por su parte, ‘Hit List’ registró un 5,7 % de cuota, con 139.000 espectadores acumulados en sus tres entregas. Asimismo, ‘El Jefe Soy Yo’ anotó un 9,5 % de cuota, 31.000 espectadores de media y una audiencia acumulada de 54.000 espectadores. Completando una oferta de entretenimiento diversa dentro del prime time de la cadena, está ‘Islas Felices’ que se cosechó una cuota del 7,7% y 63.000 espectadores acumulados.

Iván Torres y Thania Gil, presentadores de ‘Hit List. El reportero Víctor Brito desde Puerto Rico, en ‘Islas Felices’.

Además, dos actos del Carnaval registraron los datos más altos de la semana. El miércoles, la ‘Gala de elección de la Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife’ alcanzó un 23,3 % de cuota, y el viernes la ‘Gala Drag del Carnaval Internacional Las Palmas de Gran Canaria’ firmó un 26,2 % de share. A estos datos se sumó la Gala de elección de la Reina del Carnaval de LPGC, que obtuvo un 25,4 % de cuota, y el Coso Apoteosis del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, que firmó un 17,5 %, reforzando el liderazgo de la cadena en la cobertura de los principales eventos festivos del Archipiélago.

En la noche del sábado, ‘Noche de Taifas’ destacó como la emisión más vista y firmó en el conjunto del mes un 12,3 % de cuota, con 50.000 espectadores de audiencia media y 147.000 espectadores acumulados. El domingo, ‘En Otra Clave’ se situó como la emisión más seguida con un 16,0 % de cuota. De hecho, fue el programa con emisión habitual más visto del mes, con una media de 66.000 espectadores y 221.000 espectadores únicos, lo que supuso el mejor promedio mensual del programa en esta temporada.

En el daytime, la evolución también fue positiva. En la mañana, desde las 07:00 hasta las 14:00 horas, Televisión Canaria mantuvo una presencia estable entre las cadenas más vistas. En la sobremesa, entre las 14:00 y las 17:00 horas, se consolidó en las primeras posiciones del ranking autonómico. Por su parte, en la tarde, desde las 17:00 hasta las 20:30 horas, mostró un comportamiento competitivo que contribuyó al incremento global de la cuota mensual.

Así, el magazine ‘Hay que Verlo’ logró el mejor registro mensual desde su estreno gracias a un 7,8 % de cuota y creció más de un punto respecto al mes anterior. Por su parte, ‘Ponte al Día’ cerró febrero con un 8 % de cuota media, 16.000 espectadores de audiencia media y 367.000 contactos acumulados en el mes. Al mismo tiempo, ‘Cógeme si Puedes’ firmó un 7,9 % de cuota, con 26.000 espectadores de audiencia media y 332.000 espectadores acumulados. Ya en el tramo final de la tarde, ‘Como en Casa’ alcanzó un 10,1 % de cuota media, con 45.000 espectadores de audiencia media y 461.000 espectadores acumulados. En el caso del fin de semana, el magazine ‘Entre Nosotras’ registró un 6,3 % de cuota media, con 22.000 espectadores de audiencia media y 264.000 espectadores acumulados en el mes.

‘Hay que verlo’, conducido por Laura Afonso, logró este mes de febrero el mejor registro mensual desde su estreno.

El desempeño conjunto del prime time y del day time permitió a la cadena mantener la cuarta posición en el ranking general de cadenas en Canarias y consolidar una media diaria de 351.000 espectadores únicos. En el conjunto del mes alcanzó 1.243.000 espectadores acumulados, lo que equivale al 56,4 % de la población canaria mayor de cuatro años.

En conjunto, estos resultados consolidan el modelo de programación de Televisión Canaria como una propuesta sólida, competitiva y estrechamente vinculada al territorio, capaz de liderar la franja de máxima audiencia con producción propia y de mantener un rendimiento estable a lo largo del día. La combinación de grandes eventos, formatos consolidados y contenidos de proximidad refuerza el posicionamiento de la cadena como referente audiovisual en Canarias y como una de las autonómicas más competitivas del conjunto de FORTA.