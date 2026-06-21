El programa especial de los Servicios Informativos, dirigido por José Luis Perdomo, rememora este lunes 22 de junio, a las 23.55 horas, la gesta deportiva con Pacuco Rosales como entrenador del club amarillo

Televisión Canaria estrena este lunes 22 de junio, a las 23.55 horas, el programa especial de los Servicios Informativos ‘El ascenso de Pacuco’, un trabajo de José Luis Perdomo, en el que rememora la gesta en 1996 del ascenso de la Unión Deportiva Las Palmas con Pacuco Rosales como entrenador.

Imagen de archivo de Pacuco Rosales en su etapa de entrenador de la UD Las Palmas.

El programa cuenta con catorce entrevistas a miembros del cuerpo técnico, periodistas, exjugadores y exdirectivos y, además, varias sorpresas, entre ellas la del regreso después de treinta años de Pacuco Rosales a Elche, donde se consumó el ascenso, y el reencuentro con Eloy Jiménez, máximo goleador de aquella temporada.

Treinta años después de aquel éxito todavía permanece muy vivo el recuerdo de uno de los capítulos más brillantes de la historia de la UD Las Palmas. Para Pacuco Rosales, que cuenta en su historial con la consecución de trece ascensos de categoría, supone también uno de sus logros más significativos en su trayectoria como entrenador.

El 22 de junio de 1996 y tras imponerse cero a cuatro en el estadio Martínez Valero de Elche, la Unión Deportiva Las Palmas regresaba por la puerta grande al fútbol profesional tras cuatro años de decepciones, penurias económicas y frustraciones deportivas. Firmaron aquel resultado los jugadores Orlando Suárez, Chili y Eloy Jiménez, que hizo doblete.

Una fiesta memorable en la playa de Las Canteras

Con Pacuco Rosales a la cabeza del cuerpo técnico, formado además por Juan Manuel Rodríguez y Octavio García y un vestuario del más alto nivel, la fiesta se trasladó hasta la playa de Las Canteras, donde más de cien mil personas esperaban a la expedición amarilla, que llegó al escenario pasadas las cuatro de la madrugada.

La celebración de las Fiestas Fundacionales de la capital contó aquel año con el aliciente añadido de la euforia de la afición de la UD, animada durante horas por el DJ de Los 40 Fernandisco.