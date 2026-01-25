Un temporal deja sin electricidad a más de un millón de hogares en EE.UU.

Expertos apuntan a que se trata de la mayor tormenta registrada por envergadura en el país

La gran tormenta de hielo y nieve que ha afectado a dos tercios de Estados Unidos ha dejado este domingo a más de un millón de usuarios sin electricidad y se ha cobrado la vida de al menos cinco personas en todo el país por hipotermia, según informaron este domingo los medios locales.

El hielo ha causado estragos en el sur del país, y los cortes de energía han afectado especialmente a estados como Tennessee, donde más de 338.000 usuarios, aproximadamente el 10% de la población, se encuentran sin electricidad.

Según datos de la web especializada poweroutage.us, se han registrado un total de 1.045.496 cortes en el suministro de todo el país.

Un temporal deja a más de un millón de hogares sin electricidad en EEUU. EFE/ Ángel Colmenares

Según este mismo portal web, cerca de 100.000 usuarios estaban sin electricidad en Texas, mientras que en Luisiana y Misisipi había alrededor de 145.000 y 175.000 usuarios sin servicio.

Cinco muertos por hipotermia

Según muchos expertos, se trata de la mayor tormenta registrada por su envergadura en EE.UU. y descargó importantes cantidades de hielo y nieve a primera hora de este domingo en la región del Atlántico Medio tras hacer lo propio en el Medio Oeste y el sur del país.

El temporal ha dejado calles y carreteras difícilmente transitables desde Texas, pasando por Oklahoma o Tennessee, hasta Pensilvania y Nueva York, debido a la cantidad de nieve y hielo.

Por otro lado, según The Washington Post, la tormenta ha dejado al menos cinco muertos: dos en Luisiana y tres en Nueva York, todos por hipotermia.

EFE/ Ángel Colmenares

Se esperan temperaturas aún más bajas durante los próximos días con mínimas que estarán en torno a los -15 ºC el próximo martes en la costa este del país. Mientras, las autoridades se mantienen alerta debido a la formación de gruesas capas de hielo y los efectos que puedan tener en servicios e infraestructuras básicas.

A su vez, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, pidió a la población de los más de 20 estados que han activado protocolos de emergencia que se evite salir de casa y aseguró que el Gobierno Federal coopera con estados y compañías eléctricas para agilizar reparaciones de la red eléctrica lo antes posible.

Vuelos reprogramados y cancelados

El temporal, que provocó el sábado unos 4.000 vuelos cancelados con origen y destino en EE.UU., ha causado, de momento, este domingo otras 10.000 correspondencias canceladas en aeropuertos de todo el país, según el portal especializado Flightaware. Además, más de 2.000 vuelos programados para el lunes ya se han cancelado.

EFE/ David Toro

Para el lunes por la mañana, las mayores acumulaciones probablemente se encontrarán en una zona que incluye partes de Pensilvania, Nueva York, Connecticut, Massachusetts, Rhode Island, Nuevo Hampshire y Vermont.

Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, anunció en un comunicado que el lunes no habrá clases presenciales. «Será un día de clases a distancia para las escuelas de la ciudad de Nueva York con el fin de garantizar la seguridad de todos ante las condiciones climáticas adversas».