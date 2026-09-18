El Salón Noble del Cabildo acogió este viernes la presentación de la cita de BMX, que reunirá este 19 y 20 de septiembre, en el circuito municipal de San Miguel de Abona, a 234 pilotos de todo el país

Tenerife celebrará el Campeonato de España de BMX / Cabildo de Tenerife

Tenerife se convierte este fin de semana en el epicentro nacional del BMX con la celebración del Campeonato de España de BMX Racing 2026. La cita reunirá los días 19 y 20 de septiembre a 234 pilotos, de los cuales 111 son residentes en la Isla, en el Circuito Municipal de BMX de San Miguel de Abona. El Salón Noble del Cabildo de Tenerife acogió este viernes, 18 de septiembre, la presentación oficial de la prueba, el evento más importante del calendario nacional de esta disciplina, que cuenta con la organización del Club Deportivo BIEMEX San Miguel de Abona, junto a la Real Federación Española de Ciclismo (RFEC). Durante este fin de semana competirán especialistas de categorías masculinas y femeninas desde Promesas hasta Élite/Sub-23, además de las diferentes categorías de Cruiser.

El acto contó con la participación de la consejera de Deportes del Cabildo de Tenerife, Yolanda Moliné; la directora general de Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, María Rojas; el alcalde de San Miguel de Abona, Arturo González; el director del Club Deportivo BIEMEX San Miguel de Abona y organizador de la carrera, Jorge Alonso; y el representante de la Federación Canaria de Ciclismo, José Manuel Blandón. También estuvieron presentes el concejal de Deportes del Ayuntamiento de San Miguel de Abona, Julián Martín; y representantes de la Federación Española de Ciclismo.

El BMX toma Tenerife

La consejera de Deportes, Yolanda Moliné, destacó que “Tenerife vuelve a demostrar su capacidad para acoger competiciones deportivas de primer nivel y, en este caso, para convertirse durante todo un fin de semana en el punto de encuentro del BMX nacional”. Moliné señaló que “desde el Cabildo queremos seguir respaldando eventos que, además de fomentar la práctica deportiva y servir de escaparate para nuestros deportistas, contribuyen a proyectar Tenerife como una isla preparada para albergar grandes competiciones”.

La directora general de Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, María Rojas, puso en valor que el BMX «es un deporte espectacular, pero también exigente: velocidad, técnica, concentración, valentía y horas de entrenamiento detrás«. Asimismo, Rojas incidió en la importancia de que «nuestros deportistas tengan la posibilidad de competir en casa en un campeonato de este nivel, y que tiene un impacto que va mucho más allá del circuito, ya que llegan deportistas, familias y aficionados que dan a conocer el territorio a través del deporte”.

Por su parte, el alcalde de San Miguel de Abona, Arturo González, subrayó que “para San Miguel de Abona supone un orgullo recibir a los mejores especialistas del país y mostrar una instalación municipal que se ha preparado para responder a las exigencias de un Campeonato de España”. González añadió que “el Ayuntamiento y el Club BIEMEX han desarrollado durante los últimos meses un importante trabajo de acondicionamiento del circuito, poniendo especial atención en la seguridad de los pilotos y en la comodidad del público”.

Más BMX en Canarias

El director del Club Deportivo BIEMEX San Miguel de Abona y organizador de la carrera, Jorge Alonso, explicó que “ser los anfitriones supone un orgullo y una oportunidad para mostrar el gran nivel que hay en Canarias y Tenerife. Supone un nuevo avance en un proyecto desarrollado durante años y que busca aumentar el número de practicantes de BMX en las Islas. También queremos mejorar de forma continua el nivel competitivo de los deportistas, con el objetivo de que compitan en igualdad de condiciones, pese a las dificultades logísticas y de desplazamientos.

El representante de la Federación Canaria de Ciclismo, Agustín Rodríguez, indicó que “la celebración del Campeonato de España en Tenerife representa un paso importante para el crecimiento del BMX en Canarias” y resaltó que “contar aquí con los mejores pilotos nacionales permitirá comprobar el alto nivel de esta modalidad y contribuirá a seguir impulsando la cantera y la práctica del BMX en las islas”.

Dos jornadas de competición

El programa deportivo comenzará este mismo viernes con los entrenamientos libres, mientras que mañana sábado se desarrollarán por la mañana los entrenamientos oficiales. La competición arrancará por la tarde con los calentamientos con valla y, a partir de las 17:00 horas, las mangas clasificatorias de los bloques correspondientes. Las semifinales están previstas a las 18:45 horas, las finales a las 19:30 horas y la primera entrega de premios a las 20:00 horas. La jornada del sábado contará, además, con retransmisión en directo de Televisión Canaria a partir de las 19:00 horas, un despliegue que permitirá llevar la competición y la imagen de Tenerife a los espectadores de todo el archipiélago y ampliar su difusión a través de las plataformas digitales.

El domingo 20 la actividad comenzará a las 9:00 horas con los calentamientos oficiales. Las mangas clasificatorias arrancarán a las 10:00 horas, las semifinales a las 11:30 y las finales a las 12:15 horas. Una de las novedades destacadas del programa será la contrarreloj por equipos de selecciones autonómicas (Time Trial), prevista para las 13:00 horas del domingo. En esta modalidad competirán equipos masculinos y femeninos seleccionados por las diferentes federaciones autonómicas, integrados por tres corredores. El resultado se establecerá tomando como referencia el tiempo del tercer integrante en cruzar la línea de meta. La entrega final de premios tendrá lugar a las 14:00 horas.