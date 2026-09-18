El servicio conectará ambos puntos con el ITER durante los días 16 y 17 de octubre y contará con viajes de regreso a medianoche y a las 02:00 horas

EÓLICA 2026 contará con un servicio gratuito de guaguas que conectará el Intercambiador de Santa Cruz y la Estación de Los Cristianos con las instalaciones del ITER, en Granadilla de Abona, durante los dos días del festival, que celebrará su décima edición los próximos 16 y 17 de octubre.

Eólica regresa a Tenerife diez años después con 68 artistas y una firme apuesta por la sostenibilidad. Cabildo de Tenerife

La organización ha dado a conocer esta iniciativa durante el acto de presentación de EÓLICA 2026, celebrado en el Salón Noble del Palacio Insular del Cabildo de Tenerife. El objetivo consiste en facilitar los desplazamientos del público y ofrecer una alternativa de transporte para el regreso al finalizar cada jornada, reduciendo además el uso del vehículo privado.

Las personas que ya hayan adquirido su entrada recibirán un correo electrónico para reservar gratuitamente su plaza. Quienes todavía no dispongan de entrada podrán solicitarla durante el propio proceso de compra.

Horarios de las guaguas

El viernes 16 de octubre, las salidas hacia el recinto tendrán lugar a las 15:00 y a las 18:00 horas desde el Intercambiador de Santa Cruz y la Estación de Los Cristianos.

El sábado 17, la organización ampliará el servicio con salidas a las 15:00, 17:00 y 19:00 horas desde ambos puntos.

Para el regreso, tanto el viernes como el sábado, las guaguas saldrán del recinto a las 00:00 y a las 02:00 horas. Los vehículos realizarán diferentes paradas durante el trayecto para facilitar el regreso a distintos puntos de la isla, además de las conexiones con Los Cristianos y Santa Cruz de Tenerife.

“Queremos que llegar al festival y volver a casa sea más cómodo, organizado y accesible. Este servicio también contribuye a reducir el uso del vehículo privado y refuerza el compromiso de EÓLICA con una movilidad más sostenible”, explicó Leo Mansito, CEO y director de New Event.

EÓLICA regresa al ITER con 68 artistas

EÓLICA regresará a Tenerife más de una década después de su última edición. Lo hace recuperando el ITER como escenario de un festival que nació precisamente en estas instalaciones. La décima edición reunirá durante dos jornadas a 68 artistas y combinará música electrónica y cultura de club con sostenibilidad, innovación, arte y divulgación científica.

El cartel incorpora una amplia representación de artistas y proyectos de la escena canaria junto a nombres nacionales e internacionales. Entre las últimas incorporaciones figura DJ Jonay, que actuará el viernes 16 de octubre.

La jornada del viernes contará, entre otros, con Anna Ogay, Ari (M.U.S.E.), Bliss b2b Irtap, Dee Diggs, DJ Jonay, Horse Meat Disco, Hunee, Jayda G, Jacky, Sama’ Abdulhadi, TSHA, Vandàla y Xoel López.

El sábado será el turno de artistas como Âme Live, Biggi Veira, Danilo Plessow (aka MCDE), Eris Drew, Fernanda Arrau, Javier Carballo, Octo Octa, Paula Tape, Victor Ruiz y WhoMadeWho, además de diferentes propuestas de la escena canaria.

Cuatro escenarios con identidades propias

Durante la presentación, Bernard Habis, fundador y CEO de Eslôgica y director de EÓLICA, explicó la propuesta de los cuatro escenarios que articularán el festival, cada uno con una identidad y una programación diferenciadas.

Plastic estará dedicado a la electrónica de vanguardia, los sets largos y las propuestas experimentales. Crystal ofrecerá conciertos íntimos, formatos acústicos y propuestas de carácter envolvente. Carton concentrará ritmos urbanos, fusiones y bandas emergentes, mientras que Organic apostará por músicas del mundo, percusión y experiencias sonoras al aire libre.

La organización plantea así un festival en el que cada asistente pueda diseñar su propio recorrido entre diferentes estilos, ambientes y formatos.

Música, ciencia y sostenibilidad

La programación de EÓLICA no se limitará a los escenarios. El festival incorporará talleres, actividades familiares, propuestas artísticas elaboradas con materiales reutilizados, divulgación científica y acciones relacionadas con el trabajo del ITER.

En la presentación participaron Juan José Martínez, consejero insular de Investigación, Innovación y Desarrollo; Serafín Mesa Expósito, consejero delegado de Formación y Juventud del Cabildo de Tenerife; Leo Mansito, CEO y director de New Event; y Bernard Habis, fundador y CEO de Eslôgica y director de EÓLICA. También asistió Carlos Suárez, director general del ITER.

EÓLICA nació en Tenerife en 2003 y se convirtió en el primer festival español reconocido con el Greener Festival Award. Su regreso plantea recuperar aquella iniciativa y actualizarla mediante una propuesta que vincula la música electrónica con la sostenibilidad, la ciencia y la innovación.

El festival cuenta con el apoyo de Turismo de Tenerife, ITER, Gobierno de Canarias, Ayuntamiento de Granadilla de Abona, Cabildo de Tenerife, Fred. Olsen Express, Binter, Cajasiete, Archipiélago Renting, I Love The World y la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife.