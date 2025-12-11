Los profesionales reclaman un estatuto propio para mejorar las condiciones laborales del sector

Este jueves se ha celebrado el tercer día de huelga del colectivo médico en Canarias, con protestas concentradas frente a las sedes de la Delegación y Subdelegación de Gobierno en Gran Canaria y Tenerife, y frente al Hospital General de Fuerteventura.

Tercer día de huelga del colectivo médico en Canarias. Imagen de Diana Gambona

Los sindicatos calculan que la participación en la huelga ha aumentado al 70%, mientras que la Consejería de Sanidad rebaja esta cifra al 23%.

Entre las principales demandas de los profesionales sanitarios destacan la creación de un estatuto propio y una mejora en la clasificación de los grupos profesionales.

Problemas en las listas de espera

El director del Servicio Canario de Salud, Adasat Goya, se refirió esta mañana durante una entrevista en el programa ‘Buenos Días Canarias’ a las dificultades que enfrenta el sistema sanitario debido a la huelga.

Goya señaló que los servicios de urgencias se han visto especialmente afectados por la falta de personal y destacó que la incidencia de la gripe está alcanzando niveles alarmantes.

Además, explicó que, a pesar de los esfuerzos, aún persisten problemas en las listas de espera, aunque aseguró que la comunidad autónoma ha mejorado en este aspecto, superando la media estatal en cuanto a la lista de espera quirúrgica.