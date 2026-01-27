Una investigación doctoral de la Universidad de La Laguna (ULL) pone en duda la fiabilidad de los métodos tradicionales de estimación de la edad ósea aplicados a jóvenes migrantes

El estudio de la ULL concluye que estas técnicas tienden a sobreestimar la edad biológica en varones procedentes del África subsahariana, con posibles consecuencias clínicas, forenses y sociales.

EFE/Alberto Valdés

El investigador Isidro Miguel Martín analizó la maduración esquelética de adolescentes y jóvenes adultos de Senegal, Malí, Mauritania y Gambia, mediante radiografías digitales del carpo, la muñeca y ortopantomografías.

Sus resultados muestran que los métodos utilizados, tienden a sobreestimar la edad biológica en estas poblaciones, especialmente en las últimas etapas de la adolescencia.

Riesgos clínicos, forenses y sociales

Martín advierte de la necesidad de desarrollar modelos de referencia más inclusivos y adaptados a la diversidad biológica. Además, aplicar los estándares desarrollados para poblaciones caucásicas a jóvenes migrantes puede generar sesgos con consecuencias relevantes.

En su opinión, contar con patrones específicos para diferentes poblaciones permitiría reducir errores diagnósticos y mejorar la equidad en los procesos de determinación de edad.

Investigación paralela en población infantil canaria

La defensa de esta tesis coincidió con la de Sebastián Eustaquio Martín, centrada en la evaluación radiológica de la maduración ósea en la población infantil canaria.

Su trabajo analiza datos de niños y niñas de entre 0 y 18 años atendidos en los principales hospitales universitarios de Tenerife, mediante radiografías digitales del carpo y la muñeca izquierda.

Base científica para la práctica pediátrica en Canarias

Este estudio tiene como objetivo evaluar la exactitud de los métodos radiológicos de estimación de edad en el contexto pediátrico canario.

La investigación aporta “una base científica sólida” para comprender mejor la maduración ósea en Canarias y mejorar la práctica clínica pediátrica, evitando diagnósticos erróneos derivados del uso de referencias desactualizadas.