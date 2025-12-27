El final de año se termina en las casas españolas con las 12 uvas de la suerte a unos precios estables para los productores

Todo listo para despedir 2025 con 12 uvas. EFE/Kai Försterling

Con o sin pepita, en racimo o envasadas, en copa o paquetes especiales, las doce uvas de la suerte ya están listas para despedir el 2025 a unos precios que los productores consideran estables, pero que para las organizaciones de consumidores han subido hasta un 40 %.

Si hay un alimento de la cesta de la compra navideña que los consumidores no pueden olvidar son las doce uvas, la fruta elegida por la tradición española para despedir diciembre y, con él, 2025.

Este 2025, las protagonistas de Nochevieja llegan a la última noche del año con una primera parte de la campaña de producción de uva temprana «complicada», marcada por un funcionamiento «deficiente» en los mercados nacionales.

Así lo ha explicado a EFE la directora de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Uva de Mesa del Vinalopó (Alicante), Beatriz Rocamora, quien ha señalado que esta campaña ha habido más oferta y una demanda más restringida.

Precios e importación

El precio de la uva nacional, con o sin pepita, «no es más caro» que el del año pasado, no obstante, en los puntos de venta, por motivos comerciales o circunstanciales, sí se puede haber producido un incremento que «nada tiene que ver» con los productores.

Rocamora descarta así la posible subida de precios en este producto durante estas fechas, después de que organizaciones de consumidores como Facua hayan cifrado en hasta un 37 % el alza del coste de la uva blanca sin pepita en diciembre.

Según la directora de la DOP Uva Vinalopó, la uva que los consumidores encuentran más cara en las tiendas es la de importación, debido a que su coste para llegar hasta los lineales es más caro.

«La uva nacional, la uva Aledo tradicional de toda la vida, esa no está un 40 % más cara», ha asegurado.

En general, Nochevieja es una cita que «dispara» el consumo nacional de uva, ha precisado el presidente de la Asociación de Productores Exportadores de Frutas, Uva de Mesa y Otros Productos Agrarios (Apoexpa) de la Región de Murcia, Joaquín Gómez.

Según Gómez, el precio de la uva en esta fecha puede subir o bajar de forma más intensa, al igual que otros productos típicos de la Navidad como el marisco o la carne.

Comercio y tendencias

La comercialización de uvas crece año tras año, con un incremento del 1 % en noviembre, respecto al año anterior, una cifra que en los últimos 15 días del año aumenta «exponencialmente», duplicándose su comercialización, han indicado desde Mercamadrid.

Desde la plataforma de distribución alimentaria han destacado la «gran» variedad de formatos diferentes que van surgiendo y que tienen una alta demanda.

Por ejemplo, han crecido formatos como las 12 uvas envasadas en bolsas, en copas, las lavadas y listas para consumir; y, aunque la uva favorita sigue siendo la Aledo nacional, ha crecido de forma destacada el consumo de la uva sin pepitas.

Una tradición sembrada por los productores

La tradición de tomar las doce uvas para despedir el año la sembraron precisamente los propios productores.

1909 fue un año en el que hubo muy buena cosecha de uva y los agricultores de la comarca alicantina del Valle del Vinalopó aprovecharon la coyuntura para sacarlas al mercado bajo el nombre de las «uvas de la suerte», ha explicado la empresa Uvasdoce Fresh.

«Aunque hay cierta duda por parte de los agricultores», ha explicado, los mayores de esta localidad recuerdan que alguien les contó que algún lugareño guardó, como «exquisito» postre para la cena de Nochevieja, granos de uva suficientes como para que cada comensal los tomara cuando el reloj diera la medianoche.

Otra de las teorías apunta a que el origen también puede remontarse a finales del siglo XIX para ridiculizar a la aristocracia y hacer caso omiso a un bando del Ayuntamiento de Madrid, ha añadido la empresa.