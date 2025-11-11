Con la huelga de datáfonos caídos, los autónomos de Puerto del Rosario protestan contra la alta precariedad a la que se enfrentan a diario

Informa: RTVC

Un grupo de trabajadores autónomos de Puerto del Rosario, en Fuerteventura, ha iniciado una huelga de datáfonos caídos. Una práctica que llevan realizando desde hace dos semanas y con la que protestan acerca de la precariedad a la que se enfrentan diariamente para sacar adelante sus negocios.

Algunos comercios han cambiado el pago con tarjeta por el dinero en efectivo, con el objetivo de protestar contra las comisiones abusivas de los bancos o subidas de impuestos. Esta medida pretende concienciar sobre la situación que afrontan los pequeños comercios en el día a día.

Por su parte, la Asociación de Empresarios de Puerto del Rosario no apoya esta protesta iniciada por algunos trabajadores autónomos de la capital. Entienden que esta medida «repercute en el cliente final», especialmente a quienes visitan la isla y desconocen esta realidad, ya que «la mayoría de los turistas realizan sus pagos con tarjeta».