Decenas de los 3.000 migrantes trasladados al puerto de Ceuta se saltan el cordón policial

La situación sigue siendo tensa desde la entrada masiva el pasado 28 de julio. El traslado comienza después de que la Audiencia Nacional rechazara la medida cautelarísima solicitada por el Sindicato Unificado de Policía (SUP) para impedir la puesta en marcha de las instalaciones en la explanada del Muelle de Poniente

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Decenas de migrantes de los más de 3.000 que están siendo trasladados desde primera hora de este viernes en Ceuta de las playas de Benítez y el Trampolín al campamento habilitado en el puerto se han saltado el cordón policial y han provocado dificultades a las fuerzas de seguridad que han controlado la situación.

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Así lo han indicado a Efe fuentes de la Delegación del Gobierno que refieren que continúa la operación de traslado de las playas al puerto, por el Paseo Marítimo y la carretera de servicio que lleva a las instalaciones portuarias.

Traslado de migrantes asentados en la playa de Benítez, este viernes. Las autoridades han iniciado a primera hora de este viernes el traslado de los migrantes asentados en las playas de Benítez y el Trampolín de Ceuta hasta el campamento temporal habilitado en el puerto de la ciudad, con capacidad para unas 1.700 personas. Un amplio dispositivo policial se ha desplegado en torno a las 7:15 de la mañana en ambos asentamientos, donde permanecen adultos y menores desde la entrada masiva registrada el pasado 30 de julio. EFE/Reduan

La operación ha comenzado en torno a las 7.15 horas en la playa de Benítez, y ha continuado en la del Trampolín, asentamientos en los que permanecían más de 3.000 migrantes, aunque la cifra exacta se conocerá a medida que sean trasladados y filiados en el nuevo recurso.

Traslado de migrantes asentados en la playa de Benítez, este viernes. Las autoridades han iniciado a primera hora de este viernes el traslado de los migrantes asentados en las playas de Benítez y el Trampolín de Ceuta hasta el campamento temporal habilitado en el puerto de la ciudad, con capacidad para unas 1.700 personas. Un amplio dispositivo policial se ha desplegado en torno a las 7:15 de la mañana en ambos asentamientos, donde permanecen adultos y menores desde la entrada masiva registrada el pasado 30 de julio. EFE/Reduan

En las playas de Ceuta permanecen más de 3.000 personas desde la entrada masiva de julio

Según la Delegación del Gobierno, la mayor parte de los migrantes que se han saltado el cordón policial y han comenzado a correr eran menores, aunque los incidentes no han revestido gravedad.

Traslado de migrantes asentados en la playa de Benítez, este viernes. Las autoridades han iniciado a primera hora de este viernes el traslado de los migrantes asentados en las playas de Benítez y el Trampolín de Ceuta hasta el campamento temporal habilitado en el puerto de la ciudad, con capacidad para unas 1.700 personas. Un amplio dispositivo policial se ha desplegado en torno a las 7:15 de la mañana en ambos asentamientos, donde permanecen adultos y menores desde la entrada masiva registrada el pasado 30 de julio. EFE/Reduan

En las playas de Ceuta permanecen más de 3.000 adultos y menores migrantes desde la entrada masiva registrada en la ciudad el pasado 30 de julio.

El traslado comienza después de que la Audiencia Nacional rechazara este jueves la medida cautelarísima solicitada por el Sindicato Unificado de Policía (SUP) para impedir la puesta en marcha de estas instalaciones, ubicadas en la explanada del Muelle de Poniente.

Informa: Silvia Mascareño

El campamento cuenta con carpas y otros espacios destinados a zona de descanso, enfermería y dispensario, así como áreas para la atención e intervención social, servicios sanitarios, oficinas para el personal de la entidad encargada de la prestación del servicio y una caseta destinada al servicio de seguridad.