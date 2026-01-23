La lluvia da una tregua a Canarias que se encuentra en prealerta por oleaje

La inestabilidad marcará la jornada de este viernes con precipitaciones débiles pero persistentes, fuertes rachas de viento y olas de más de cinco metros

No guarde el paraguas porque las lluvias persistirán en Canarias durante la tarde de este viernes debido a los restos de un frente frío, aunque se espera que el tiempo estabilice de cara al domingo, mientras se mantiene la prealerta por fenómenos costeros, en especial, en las costas del norte de las islas por olas que pueden alcanzar los 5 metros ante lo que las autoridades piden precaución a la población.

JTregua de lluvia en Canarias tras un viernes con paraguas en mano .

La inestabilidad marcará la jornada de este viernes en las islas con precipitaciones persistentes y rachas de viento de 60 km/h, aunque se espera una mejoría generalizada para el fin de semana. La previsión es que se intensifiquen por la tarde, con temperaturas con pocos cambios y rachas de viento muy fuertes en las vertientes este y noroeste de las islas occidentales, así como en cumbres expuestas, desde últimas horas de la tarde.

Se esperan lluvias principalmente en el norte de La Palma, El Hierro, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria.

​La nubosidad será la protagonista, especialmente en las vertientes norte de las islas de mayor relieve y en las zonas altas del sur. Sin embargo, la mayor actividad pluviométrica se desplazará esta tarde hacia Lanzarote y Fuerteventura, donde se espera que el agua caiga con más intensidad que durante la mañana.

​​Alerta en el mar y rachas de viento

En cuanto a los termómetros, la densa capa de nubes ha evitado que las temperaturas caigan durante la noche, dejando mínimas más suaves. No obstante, el ambiente será fresco durante el día, con máximas que alcanzarán los 22°C incluso en las zonas costeras más cálidas del sur.

Lo más significativo de este episodio meteorológico llegará por la noche cuando el viento de componente norte, que hasta ahora se ha mantenido moderado, ganará fuerza de forma notable durante la noche, con rachas que podrían superar los 60 km/h.

​Esta intensificación del viento tendrá un impacto directo en el estado del mar que se prevé q empeore a partir de esta noche. Para mañana sábado, el litoral norte y oeste de las islas se prepara para recibir olas de más de 5 metros de altura, lo que obligará a extremar las precauciones en toda la línea de costa.

Precauciones

Proteja su vivienda ante la posible invasión del agua del mar

del mar No se sitúe en el extremo de muelles o espigones , ni se arriesgue a sacar fotografías o vídeos cerca de donde rompen las olas

, ni se arriesgue a sacar fotografías o vídeos cerca de donde rompen las olas Evite la pesca en zonas de riesgo

No circule con vehículos por carreteras cercanas a la línea de playa

Nunca se bañe en playas apartadas o que no conozca suficientemente, porque puede haber remolinos locales

o que no conozca suficientemente, porque puede haber remolinos locales Evite bañarse en las playas con bandera roja , en zonas donde haya fuerte oleaje y resaca o que carezcan de servicios de vigilancia y salvamento

, en zonas donde haya fuerte oleaje y resaca o que carezcan de servicios de vigilancia y salvamento E vite realizar prácticas deportivas y náuticas en las zonas afectadas por la mar de fondo y no acampe en la playa cuando haya alerta por temporal de mar

en las zonas afectadas por la mar de fondo y no acampe en la playa cuando haya alerta por temporal de mar Si aprecia cierto oleaje fuera de lo normal no permanezca cerca del mar , ni se acerque aunque se calme de repente

, ni se acerque aunque se calme de repente Si dispone de embarcación procure asegurar su amarre en un lugar resguardado

en un lugar resguardado Si ve a otras personas en sitios peligrosos adviértales del peligro

adviértales del peligro Si cae al agua apártese de donde rompen las olas , pida auxilio y espere a que le rescaten

, pida auxilio y espere a que le rescaten Si intenta salir y es arrastrado por el oleaje, procure calmarse; no nade contracorriente y déjese llevar. Por lo general, las corrientes costeras pierden intensidad en otros tramos y es entonces cuando debe nadar

Si está en tierra y ve que alguien ha caído al agua tírele un cabo con un flotador, o cualquier otro objeto al que pueda aferrarse. Avise inmediatamente al 1-1-2

Para cualquier solicitud de información llamar al teléfono 0-12



