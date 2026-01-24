ES NOTICIA

Empeora el estado del mar en Canarias

Redacción RTVC

Precaución en las costas, especialmente en Lanzarote y Fuerteventura, donde hay aviso naranja de la AEMET por mala mar. Las temperaturas además bajarán durante la jornada

Precaución en la costa en las próximas horas. La AEMET ha subido el aviso por mala mar a naranja en Lanzarote y Fuerteventura. Además también ha aumentado la predicción de ola y probablemente alcanzarán y superarán los 5 o 6 metros. Aunque algunas olas, podrían alcanzar los 7 u 8 metros de altura. Por estas circunstancias se recomienda extremar la precaución.

La Dirección General de Emergencias ha activado la alerta por riesgo de fenómenos costeros este sábado, a partir de las 06:00 horas, por oleaje peligroso y posible mar de fondo. El episodio afectará especialmente a las costas abiertas al oeste, norte y nordeste, así como a los canales entre islas.

El Ayuntamiento de Garachico, en Tenerife, ha decidido cerrar la circulación en la avenida marítima por precaución.

Además las temperaturas bajarán durante este sábado y tendremos mínimas de once grados en algunos puntos de las islas.

Precauciones a tener en cuenta en la costa

  • Proteja su vivienda ante la posible invasión del agua del mar
  • No se sitúe en el extremo de muelles o espigones, ni se arriesgue a sacar fotografías o vídeos cerca de donde rompen las olas
  • Evite la pesca en zonas de riesgo
  • No circule con vehículos por carreteras cercanas a la línea de playa
  • Nunca se bañe en playas apartadas o que no conozca suficientemente, porque puede haber remolinos locales
  • Evite bañarse en las playas con bandera roja, en zonas donde haya fuerte oleaje y resaca o que carezcan de servicios de vigilancia y salvamento
  • Evite realizar prácticas deportivas y náuticas en las zonas afectadas por la mar de fondo y no acampe en la playa cuando haya alerta por temporal de mar
  • Si aprecia cierto oleaje fuera de lo normal no permanezca cerca del mar, ni se acerque aunque se calme de repente
  • Si dispone de embarcación procure asegurar su amarre en un lugar resguardado
  • Si ve a otras personas en sitios peligrosos adviértales del peligro
  • Si cae al agua apártese de donde rompen las olas, pida auxilio y espere a que le rescaten
  • Si intenta salir y es arrastrado por el oleaje, procure calmarse; no nade contracorriente y déjese llevar. Por lo general, las corrientes costeras pierden intensidad en otros tramos y es entonces cuando debe nadar
  • Si está en tierra y ve que alguien ha caído al agua tírele un cabo con un flotador, o cualquier otro objeto al que pueda aferrarse. Avise inmediatamente al 1-1-2
  • Para cualquier solicitud de información llamar al teléfono 0-12

