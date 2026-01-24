Empeora el estado del mar en Canarias

Precaución en las costas, especialmente en Lanzarote y Fuerteventura, donde hay aviso naranja de la AEMET por mala mar. Las temperaturas además bajarán durante la jornada

Este sábado empeoran las condiciones del mar y se recomienda extremar la precaución en la costa / RTVC

Precaución en la costa en las próximas horas. La AEMET ha subido el aviso por mala mar a naranja en Lanzarote y Fuerteventura. Además también ha aumentado la predicción de ola y probablemente alcanzarán y superarán los 5 o 6 metros. Aunque algunas olas, podrían alcanzar los 7 u 8 metros de altura. Por estas circunstancias se recomienda extremar la precaución.

La Dirección General de Emergencias ha activado la alerta por riesgo de fenómenos costeros este sábado, a partir de las 06:00 horas, por oleaje peligroso y posible mar de fondo. El episodio afectará especialmente a las costas abiertas al oeste, norte y nordeste, así como a los canales entre islas.

El Ayuntamiento de Garachico, en Tenerife, ha decidido cerrar la circulación en la avenida marítima por precaución.

Además las temperaturas bajarán durante este sábado y tendremos mínimas de once grados en algunos puntos de las islas.

Precauciones a tener en cuenta en la costa