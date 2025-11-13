Trump reabre el Gobierno federal tras un cierre de más de seis semanas

Donald Trump firma la ley de financiación con la que se finaliza el cierre del Gobierno federal y reanuda su actividad administrativa

Este cierre del Gobierno federal ha sido el más largo de la historia del país norteamericano. EP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firma la ley de financiación que pone fin al cierre del Gobierno federal más largo de la historia del país. Durante esta semana ha aprobado varias medidas en el Senado y en la Cámara de Representantes.

Según Trump, con su firma, «el Gobierno federal reanudará ahora sus operaciones normales y mi Administración, junto con nuestros socios en el Congreso, continuará trabajando para reducir el coste de la vida, restablecer la seguridad pública». El líder republicano incide en que así logrará un «Estados Unidos asequible de nuevo para todos los estadounidenses».

«Cierre demócrata»

Para Trump esto ha sido «el cierre demócrata» y ha «infligido un daño masivo» al país, con «20.000 vuelos cancelados o retrasados», ante la carencia de controladores aéreos.

También, ha lamentado que los demócratas «han privado a más de un millón de trabajadores gubernamentales de sus salarios y han cortado las ayudas alimentarias de millones y millones de estadounidenses necesitados». Cuestiones, ha incidido, que deben llevar a la población a «no olvidar» de cara a las elecciones previstas para noviembre de 2026.

Poco antes, la Cámara de Representantes de Estados Unidos ha aprobado el paquete de medidas de financiación enviado por el Senado hace dos días para poner fin al cierre del gobierno. Una situación que ha provocado, según Trump, entre otras cosas, la expiración de los fondos del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) y del que dependen más de 40 millones de estadounidenses.

Aprobación de la ley de financiación

La propuesta ha sido aprobada con 222 votos a favor –entre ellos, los de seis representantes demócratas– y 209 en contra, incluidos dos republicanos contrarios al gasto público que implica el texto, con la financiación de construcciones militares, proyectos relacionados con los veteranos y el Departamento de Defensa, el Departamento de Agricultura y el poder legislativo hasta el 30 de septiembre de 2026. Además incluye una medida para financiar el resto del Gobierno hasta el 30 de enero del próximo año y la reincorporación de los más de 4.000 empleados federales despedidos durante el cierre, según recoge el diario digital The Hill.

Por su parte, los demócratas que han votado a favor en la Cámara de Representantes han justificado su postura aludiendo a la importancia de reactivar la financiación federal.

Con todo, la ley ha estado a punto de sufrir un revés después de que varios representantes republicanos se opusieran a una resolución incluida en el Senado que faculta a sus miembros a demandar al Gobierno federal por cientos de miles de dólares si sus registros telefónicos se encontraban entre los incautados en la investigación federal del asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021. El presidente de la Cámara Baja, el republicano Mike Johnson, ha prometido tramitar de urgencia un proyecto de ley aparte para revocar esa cláusula, una votación que tendría lugar la próxima semana.

El Gobierno federal llevaba cerrado desde el 1 de octubre ante el estancamiento en el Senado de una propuesta de financiación provisional en la que la bancada demócrata reclamaba que se incluyera una prórroga al programa federal de subsidios para seguros médicos.