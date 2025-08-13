Las Palmas se estrena en su vuelta a LaLiga Hypermotion ante el Andorra en el Estadio de Gran Canaria el domingo 17 a las 20:30 horas

La UD Las Palmas inicia su andadura en Segunda División contra el Andorra

La UD Las Palmas comienza su nueva etapa en LaLiga Hypermotion recibiendo en casa al FC Andorra, recién ascendido a la categoría de plata. Será el primer partido oficial de la temporada para ambos, el choque será a las 20:30 horas (hora canaria) en el Estadio de Gran Canaria.

Pretemporada de la UD Las Palmas



Tras el descenso desde Primera, los amarillos han reconfigurado su plantilla bajo el mando de Luis García Plaza, que ha insistido durante la pretemporada en la necesidad de recuperar la conexión con la afición, con más de 23.000 abonados ya confirmados, y de mostrar un juego reconocible y competitivo desde la primera jornada. En los amistosos previos, Las Palmas ha dejado luces y sombras: derrota contra el Cádiz (2-1), empate a 0 ante el Orlando Pirates, derrota ante el Brighton (2-0), derrota en la en la tanda de penaltis frente al Tenerife (4-1) y victoria por 3-1 en Barranco Seco en el segundo derbi de verano.

La vuelta del FC Andorra



El conjunto tricolor regresa a Segunda con la ilusión de consolidarse en la categoría tras un paso previo que terminó en descenso. Su pretemporada ha sido buena, consiguiendo cinco victorias, un empate y una derrota.

Antecedentes recientes



La última vez que ambos equipos se enfrentaron fue en la temporada 2022-23 de Segunda División, con saldo favorable para los canarios: victoria por 2-0 en el Gran Canaria y empate sin goles en el Estadi Nacional andorrano.

LaLiga Hypermotion da comienzo esta jornada con 22 equipos que lucharán por sus respectivos objetivos.

Las Palmas llega al choque con la duda de Jonathan Viera. El 21 del equipo se ha perdido lo últimos partidos de pretemporada por una lesión.

