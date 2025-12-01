Consulta el horario del UD Las Palmas vs CD Mirandés, las alineaciones y el minuto a minuto en directo del partido de la J17 de LaLiga Hypermotion 25-26. El partido lo puedes seguir en directo en RTVC

UD Las Palmas y CD Mirandés se enfrentaban se este lunes 8 de diciembre a partir de las 17:30 (hora canaria) en el Estadio de Gran Canaria. El encuentro corresponde a la jornada 16 de LaLiga Hypermotion 25-26.

UD Las Palmas vs CD Mirandés | LaLiga Hypermotion 25-26

Estado de forma de ambos equipos

El conjunto amarillo llega al duelo tras perder por 1-0 ante el Castellón. El equipo de Luis García sigue en puestos de playoff. El equipo está firmando un buen inicio de temporada, lo que lo consolida como uno de los favoritos al ascenso.

Por su parte, el Mirandés se encuentra en puestos de descenso. El equipo con 15 puntos busca salir de la zona roja de la tabla para poder mantenerse un año más en segunda división.

Posiciones en la clasificación de UD Las Palmas y CD Mirandés

En la clasificación, Las Palmas se encuentra en 3ª posición, con 29 puntos. Por su parte, el Mirandés ocupa la vigesimoprimera posición. El conjunto burgalés se encuentra con 15 puntos.

Últimos enfrentamientos H2H entre UD Las Palmas y CD Mirandés

En los últimos cinco enfrentamientos entre ambos equipos Las Palmas ganó dos de ellos y el Mirandés otros dos, habiendo empatado uno. El equipo canario ha ganado tres de sus últimos cinco partidos, habiendo empatado uno y perdido el último. Por su parte, el equipo de Miranda de Ebro llega al encuentro habiendo perdido tres de sus últimos cinco partidos.

Minuto a minuto en directo UD Las Palmas y CD Mirandés

Estadísticas del partido en vivo entre UD Las Palmas y CD Mirandés

Alineaciones de UD Las Palmas y CD Mirandés

