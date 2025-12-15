ES NOTICIA

UD Las Palmas vs Cultural Leonesa: horario, alineaciones y minuto a minuto | LaLiga Hypermotion 25-26

Consulta el horario del UD Las Palmas vs Cultural Leonesa, las alineaciones y el minuto a minuto en directo del partido de la J19 de LaLiga Hypermotion 25-26. El partido lo puedes seguir en directo en RTVC

UD Las Palmas y Cultural Leonesa se enfrentan se este sábado 20 de diciembre a partir de las 20:00 (hora canaria) en el Estadio de Gran Canaria. El encuentro corresponde a la jornada 19 de LaLiga Hypermotion 25-26.

UD Las Palmas vs Cultural Leonesa | LaLiga Hypermotion 25-26

Estado de forma de ambos equipos

El conjunto amarillo llega al duelo tras empatar por 1-1 ante el Ceuta. El equipo de Luis García sigue en puestos de playoff. El equipo está firmando un buen inicio de temporada, lo que lo consolida como uno de los favoritos al ascenso.

Por su parte, la Cultural Leonesa se encuentra a mitad de tabla. El equipo que tiene 23 puntos busca mantenerse en segunda división.

Posiciones en la clasificación de UD Las Palmas y Cultural Leonesa

En la clasificación, Las Palmas se encuentra en 4ª posición, con 31 puntos. Por su parte, la Cultural Leonesa ocupa la decimotercera posición. El conjunto leonés se encuentra con 23 puntos.

Últimos enfrentamientos H2H entre UD Las Palmas y Cultural Leonesa

La UD Las Palmas y Cultural Leonesa nunca se han enfrentadoEl equipo canario ha ganado dos de sus últimos cinco partidos, habiendo perdido uno y empatado los dos últimos. Por su parte, el equipo leonés llega al encuentro habiendo ganando tres de sus últimos cinco enfrentamientos y perdido los otros dos, entre ellos el último partido ante el Huesca.

Minuto a minuto en directo UD Las Palmas y Cultural Leonesa

Estadísticas del partido en vivo entre UD Las Palmas y Cultural Leonesa

Alineaciones de UD Las Palmas y Cultural Leonesa

