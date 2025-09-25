UD Las Palmas vs UD Almería este sábado, 27 de septiembre, a las 20:00 horas en el Estadio de Gran Canaria

UD Las Palmas vs UD Almería. Este sábado, 27 de septiembre, a partir de las 20:00 horas en el Estadio de Gran Canaria.

Los amarillos llegan a este encuentro con los ánimos altos después de lograr dos victorias. En la jornada seis de LaLiga Hypermotion superó (0-1) a domicilio al CD Leganés.

Por su parte, la UD Almería visita el Estadio de Gran Canaria después de remontar (2-1) al Sporting de Gijón el pasado sábado. Y, lo hacía después de tres jornadas sin conocer la victoria.

Últimos enfrentamientos entre UD Las Palmas vs UD Almería

Clasificación LaLiga Hypermotion 25-26

La UD Las Palmas ocupa el sexto puesto de la clasificación con tres victorias, dos empates y una derrota. Por su parte, la UD Almería ha ganado dos partido, ha empatado dos y ha perdido otros dos . Está en la posición 12 de la tabla.

Alineaciones

Minuto a Minuto en directo UD Las Palmas vs UD Almería

Más actualidad: