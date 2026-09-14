UD Tamaraceite vs RC Recreativo de Huelva | J3 Segunda Federación 26-27

UD Tamaraceite vs RC Recreativo de Huelva. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este domingo 20 de septiembre. Partido correspondiente a la J3 del Grupo 4 de la Segunda Federación. Se puede seguir la información en directo en rtvc.es

UD Tamaraceite y RC Recreativo de Huelva se enfrentan este domingo 20 de septiembre, a partir de las 11:00 (hora canaria) en el Estadio El Palmar. Partido correspondiente a la jornada 2 del Grupo 4 de la Segunda Federación.

UD Tamaraceite vs RC Recreativo de Huelva | J3 Segunda Federación

Posiciones en la clasificación de UD Tamaraceite y RC Recreativo de Huelva

En la clasificación, el UD Tamaraceite se encuentra en 17ª posición con 0 puntos. En cambio, el Recreativo de Huelva ocupa la décima posición. El conjunto andaluz se encuentra con 3 puntos.

Últimos enfrentamientos H2H entre UD Tamaraceite y RC Recreativo de Huelva

El Atlético Sanluqueño CF y la UD Tamaraceite se han enfrentado solamente dos veces, donde el Tamaraceite ganó uno y el último acabó en empate. El equipo canario ha perdido sus dos últimos partidos. Por su parte, el equipo andaluz llega al encuentro tras haber ganado su último partido y perdido el anterior.

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