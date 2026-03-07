ES NOTICIA

Un camión cae al agua en el Puerto de Las Palmas

RTVC / Europa PRESS
Por el momento no se han confirmado heridos, ya que el camión podría haber estado vacío cuando, por motivos que se desconocen, cayó al agua

Un camión se ha precipitado al agua a primera hora de este sábado, 7 de marzo, en la zona de la terminal de Naviera Armas Trasmediterránea del Puerto de Las Palmas. Según informan a Europa Press fuentes de la Autoridad Portuaria de Las Palmas (APLP).

Por el momento no se han confirmado heridos, ya que el camión podría haber estado vacío cuando, por motivos que se desconocen, cayó al agua.

Izado y retirada

Asimismo, el vehículo tipo trailer quedó con la cabeza tractora hundida y el semirremolque semihundido, por lo que hasta el lugar se han desplazado los medios necesarios para proceder a su izado y retirada.

Camión cae al agua en el Puerto de la Luz y de Las Palmas
Imagen archivo RTVC.

