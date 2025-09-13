Bajo el lema «Salvando vidas en un clima cambiante» se destaca la influencia de los fenómenos meteorológicos extremos en la preparación y respuesta ante las emergencias

Este sábado es el Día Mundial de los Primeros Auxilios, una jornada en la que se recuerda la importancia de una atención temprana para salvar vidas.



Bajo el lema «Salvando vidas en un clima cambiante», el Día Mundial de los Primeros Auxilios destaca este año la influencia de los fenómenos meteorológicos extremos en la preparación y respuesta ante las emergencias.

Además, cada curso escolar el SUC también imparte numerosos talleres de primeros auxilios en centros educativos de todas las Islas con la finalidad de enseñar a niños, niñas y jóvenes las técnicas básicas de reanimación cardiopulmonar y otras actuaciones frente a atragantamientos, convulsiones, traumatismos o quemaduras.

Presenciar emergencias

La intervención de las personas que presencian una emergencia como un accidente de tráfico o una parada cardiorrespiratoria puede ser de vital importancia para evitar que se produzcan más daños y sobre todo para prestar asistencia a los afectados hasta la llegada de los recursos de emergencias.