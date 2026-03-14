El accidente del motorista se produjo sobre las 5:55 de la madrugada del sábado, cuando el 1-1-2 Canarias recibió una llamada de alerta desde La Guancha, en el norte de Tenerife

Ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC). GOBIERNO DE CANARIAS



Un motorista ha fallecido en la madrugada de este sábado tras sufrir un accidente en la autopista TF-5, a su paso por el municipio tinerfeño de La Guancha, según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias.

El suceso se produjo sobre las 05:55 horas, momento en el que el 1-1-2 recibió una alerta en la que se comunicaba el hallazgo de un motorista accidentado en la vía y en estado inconsciente.

Tras recibir el aviso, el centro coordinador activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios. Hasta el lugar se desplazaron una ambulancia de soporte vital básico y una ambulancia sanitarizada del Servicio de Urgencias Canario (SUC), así como un médico de Atención Primaria del centro de salud, además de efectivos de la Guardia Civil y del Servicio de Conservación de Carreteras del Cabildo de Tenerife.

A su llegada al lugar del incidente, el personal sanitario del SUC y el médico de Atención Primaria comprobaron que el afectado presentaba lesiones incompatibles con la vida, por lo que confirmaron su fallecimiento en el lugar del accidente.

La Guardia Civil se hizo cargo de instruir el atestado correspondiente para esclarecer las circunstancias del siniestro.

Por su parte, el personal del Servicio de Conservación de Carreteras del Cabildo de Tenerife llevó a cabo labores de limpieza en la calzada tras el accidente.