El IGN asegura que no son en forma de enjambre sino que son terremotos sueltos similares a los de que de vez en cuando se registran en esa misma zona desde hace años
El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha contabilizado en las últimas horas una docena de terremotos bajo Las Cañadas del Teide, en Tenerife, tras casi una semana de tregua desde que finalizara el séptimo de los enjambres sísmicos que se registraron en esa zona en febrero.
Entre las 21.45 horas de este martes y las 6.00 horas de este miércoles han podido ser localizados doce terremotos entre 8 y 14 kilómetros de profundidad. El de mayor magnitud de 1,4 mbLg.
No son, en todo caso, eventos en forma de enjambre, según explica a el director del IGN en Canarias, Itahiza Domínguez. Se trata de terremotos sueltos con mayor contenido en altas frecuencias. Son similares a los de que de vez en cuando se registran en esa misma zona desde hace años.
«Hace un mes y medio esta actividad no habría tenido mayor relevancia, pero teniendo en cuenta el contexto en el que estamos seguiremos muy atentos por si cambia algo«, apunta Domínguez. Lo que sí se confirma es que desde el pasado jueves ha cesado la actividad sísmica en forma de enjambres.
Y ahora ¿qué cabe esperar?
Itahiza Domínguez señala que «la presión de fluidos o lo que quiera que estaba generando actividad de enjambres puede haberse agotado, entre comillas», pero «una semana es poco tiempo» para dar nada por zanjado. «No me aventuro a decir que esto ha acabado y que no tendremos este tipo de actividad hasta dentro de mucho tiempo. Mañana podríamos volver a tener enjambres o que cambie y haya otro tipo de actividad», analiza.
«Esto no se puede saber de un día para otro. Es como cuando termina una erupción, que no podemos decir que ha finalizado hasta que no pasa un tiempo suficiente, o como un proceso eruptivo, que en La Palma (2021) aún continúa y en El Hierro (2011), a posteriori, definimos que acabó en 2014».
El posible origen de los enjambres
Itahiza Domínguez cree que la actividad sísmica de baja frecuencia del 7 al 10 de febrero pasados, que hasta entonces no se había observado con tanta duración y continuidad, respondió a una acumulación de fluidos y a una sobrepresión que desencadenó en los enjambres posteriores.
«Eso no lo hemos vuelto a ver, peo no quita para que se pueda repetir», indica el director del IGN en Canarias, quien insiste en el mensaje de que ni los enjambres ni los terremotos de las últimas horas son precursores de una erupción a corto ni medio plazo, es decir, semanas o meses.
Programa especial en Televisión Canaria
Este jueves por la noche Radio Televisión Canaria ofrecerá un programa especial de los Servicios Informativos para analizar el reciente aumento de los movimientos sísmicos en el entorno del Teide, en Tenerife.
El espacio, titulado ‘¿Qué ocurre en el Teide?’, arrancará en directo a las 22:00 horas. Se emitirá de forma simultánea en Televisión Canaria y la Radio Canaria. Explicará con rigor qué está pasando bajo la isla, qué escenarios manejan los expertos y si existe relación con un posible proceso eruptivo.