Valverde precinta las piscinas de La Caleta por el mal estado del agua

El Ayuntamiento prohíbe el baño en estas instalaciones de El Hierro y el agua aparece completamente verde durante los fines de semana

El Ayuntamiento de Valverde cierra hoy las piscinas de La Caleta en El Hierro. Las autoridades toman esta firme decisión por el mal estado del agua. Los técnicos investigan este misterioso suceso para buscar soluciones urgentes.

Informa: Redacción Informativos RTVC

Este problema afecta gravemente al litoral del municipio herreño. Por consiguiente, los operarios vacían y llenan nuevamente las dos piscinas afectadas. El personal utiliza agua de mar limpia para esta labor de choque.

El misterio de los fines de semana

Un patrón llamativo ocurre durante las dos últimas semanas. De lunes a viernes el agua no presenta absolutamente ningún problema. Todo funciona con total normalidad durante los días laborables.

Sin embargo, la situación cambia drásticamente de sábado a domingo. Las instalaciones municipales amanecen con el agua completamente verde. Esto genera una gran preocupación entre todos los bañistas locales.

Por ello, los especialistas buscan respuestas rápidas ante este extraño fenómeno. Los laboratorios de Tenerife analizan ya las diversas muestras recogidas. Las autoridades esperan obtener resultados concluyentes muy pronto para actuar.

La postura del Ayuntamiento

Carlos Brito, alcalde de Valverde, valora esta compleja y extraña situación. El primer edil explica las importantes mejoras recientes del recinto. También subraya el gran compromiso actual con estas instalaciones públicas.

El regidor destaca una diferencia clave respecto a la legislatura pasada. Antes los responsables políticos no tenían personal fijo en el recinto. Ahora el grupo de gobierno apuesta firmemente por las piscinas de La Caleta.

Además, la corporación mantiene personal fijo de mantenimiento diariamente en el lugar. No obstante, el alcalde lamenta profundamente este problema tan recurrente. «Llega el fin de semana y el agua se pone verde», concluye Brito.