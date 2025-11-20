Un vecino de Arrecife acusado de estafar 10.000 euros con el método de ‘hijo en apuros’

El hombre habría estafado desde Arrecife a un vecino de Badajoz casi 10.000 euros con el método conocido como ‘hijo en apuros’, con el que se pide dinero a través de otro número de teléfono a un supuesto familiar

La Guardia Civil ha instruido diligencias como investigado a un hombre de Arrecife, por estafar casi 10.000 euros a un vecino de Valverde de Leganes (Badajoz) a través del método conocido como ‘hijo en apuros’.

La investigación se inició cuando un vecino de la localidad valverdeña, contactó por mensajería instantánea con una persona que se hizo pasar por su hija, comunicando que tenía el teléfono roto. A la vez, le solicitaba dinero de forma urgente para resolver un supuesto problema económico.

La víctima, convencida por el engaño, realizó una transferencia en efectivo por un importe total de 9.850 euros a la cuenta bancaria que le indicó.

Posteriormente, habló con su hija, que le confirmó que ella no había mandado ningún mensaje y no le pidió dinero. Al darse cuenta de la estafa, puso los hechos inmediatamente en conocimiento de la Guardia Civil, que inició la investigación por parte del equipo de la Comandancia de Badajoz.

Rastreo digital

Durante las indagaciones se analizó evidencias telefónicas, digitales, rastreo de movimientos bancarios, con la colaboración de entidades financieras y operadoras de telecomunicaciones. Asó se logró identificar el terminal telefónico desde donde se llevó a cabo la estafa y la cuenta del destino del dinero.

La rápida actuación del equipo, en coordinación con los juzgados y entidades bancarias, logró bloquear la totalidad del dinero estafado, que quedaron retenidos para su posterior recuperación.

El desarrollo de la investigación, permitió identificar al supuesto autor de los hechos, un vecino de la localidad de Arrecife, titular de la cuenta de destino del dinero estafado.

Con la colaboración del equipo de la Guardia Civil de Lanzarote, en dependencias oficiales, se le instruyo diligencias como investigado por un supuesto delito de estafa y remitidas al Juzgado de Instrucción de Olivenza.

Medidas de precaución

La Guardia Civil informa que este tipo de fraude consiste en la suplantación de identidad de un familiar cercano, habitualmente un hijo o una hija, con el objetivo de manipular emocionalmente a la víctima y lograr que realice transferencias bancarias urgentes a cuentas controladas por las personas autoras del engaño.

Para evitar caer en este tipo de estafas se recomienda desconfiar de mensajes o llamadas urgentes que pidan dinero, aunque parezca que vienen de familiares verificar la identidad de quien parece pedirnos ayuda y nunca dar datos personales ni bancarios a quien los pida a través de mensajes o llamadas, entre otras cuestiones.

Además, ante cualquier sospecha, contactar con el banco y se es víctima, comunicar y denunciar lo antes posible.