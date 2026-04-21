Viajes Insular Arenales Canaluz presenta su equipo para la temporada 2026 de Vela Latina Canaria

Canaluz se incorpora como nuevo patrocinador y refuerza su apoyo a la Vela Latina Canaria en una temporada marcada por la ilusión y la renovación.

Las Palmas de Gran Canaria, 20 de abril de 2026. El equipo Viajes Insular Arenales Canaluz presentó oficialmente su proyecto deportivo para la temporada 2026 de Vela Latina Canaria en un acto celebrado este lunes en las instalaciones de la Federación de Vela Latina Canaria. Durante el evento, el equipo dio a conocer los nuevos colores con los que competirá este año, marcando el inicio de una temporada cargada de ilusión y ambición.

Representantes de Viajes Insular, Canaluz y la Vela Latina Canaria durante la presentación del equipo para la temporada 2026.

La presentación contó con representación institucional y de las marcas patrocinadoras, entre ellas Pedro Quevedo, primer teniente de alcalde de Las Palmas de Gran Canaria; Carla Campoamor, concejala de Deportes, Juventud y Participación Ciudadana y presidenta del Instituto Municipal de Deportes; Ignacio Poladura, director general de Viajes Insular; Héctor M. Pérez Quevedo, director de Comunicación y Marketing de Canaluz; y Manuel Farías, presidente de la Federación de Vela Latina Canaria de botes.

El equipo afronta esta nueva campaña con importantes novedades, entre ellas el estreno de un nuevo casco y la incorporación de nuevos fichajes que refuerzan su competitividad. Tras una destacada temporada anterior, en la que logró clasificarse para dos finales, la entidad encara este nuevo curso con el objetivo de seguir creciendo y consolidarse entre los equipos punteros de la competición.

El presidente del club, Iván Miranda, destacó durante el acto que el equipo arranca la temporada con muchísima ilusión y afronta nuevos retos con una plantilla renovada. También subrayó que el apoyo de Viajes Insular y Canaluz, dos empresas canarias comprometidas con el deporte autóctono, ha sido fundamental para hacer posible el proyecto.

En este contexto, destaca especialmente la incorporación de Canaluz como nuevo patrocinador del bote, marcando su entrada en el ámbito de la vela latina canaria. La compañía, de origen y capital 100% canarios, refuerza así su apuesta por el deporte autóctono y por valores como el esfuerzo, la identidad, la tradición y el espíritu de equipo.

Canaluz vuelve a situar en primera línea su compromiso con este deporte tradicional tras el primer convenio de patrocinio firmado en octubre de 2025 con el bote del barrio de Arenales. Con esta nueva temporada, la empresa reafirma su apoyo decidido a una de las disciplinas deportivas más emblemáticas de Canarias.

El “Viajes Insular Unión Arenales Canaluz” inicia así una nueva etapa en la que tradición y patrocinio canario se unen para seguir impulsando uno de los símbolos más reconocibles del deporte canario.