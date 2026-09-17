Hunter llega procedente del Lokomotiv Kuban de la liga rusa y optó por La Laguna Tenerife y la Liga Endesa, un reto más exigente y competitivo

Vince Hunter llega a La Laguna Tenerife. Imagen CB Canarias

La Laguna Tenerife ha presentado este jueves al jugador estadounidense Vince Hunter, que llega al cuadro canarista con el objetivo de “aportar energía extra”.

“Quiero traer una energía extra a este equipo que lleva tanto tiempo jugando juntos”, señaló el pívot.

Hunter, que llega procedente del Lokomotiv Kuban de la liga rusa, buscaba un reto más exigente y competitivo y por ello eligió la liga española, una competición “dura” que además combinará con la Eurocup.

“He estado lejos de las competiciones europeas cinco años, tengo que preparar mi mente y mi cuerpo para el reto que viene”, comentó.

Pese a haber estado desde 2022 fuera del baloncesto internacional, Hunter aseguró que gracias a su paso por equipos como el AEK Atenas o la Virtus Bolonia sabe lo que es competir contra rivales como el Olimpia Milano, el Panathinaikos o el Olympiakos.

“Sé cómo jugar contra este tipo de equipos, creo que puedo ser un arma de doble filo para los rivales”, comentó.

El jugador interior espera “un año divertido” porque sus compañeros de La Laguna Tenerife “saben jugar a baloncesto” y tienen un estilo de juego definido.

“He jugado contra ellos varias veces, conozco su historia y conozco al núcleo de jugadores que más tiempo lleva aquí, creo que puedo traer mi experiencia”, dijo.

El estadounidense señaló que la adaptación a la isla está siendo ajetreada y que está intentando “encontrar su lugar” tanto dentro como fuera de la cancha.