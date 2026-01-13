Los virus respiratorios afectan menos a los menores gracias a la vacunación

La campaña de vacunación ha conseguido inmunizar a más de 6,500 neonatos y lactantes de todas las islas

Las hospitalizaciones de menores de dos años por el virus respiratorio sincitial (VRS) se han reducido drásticamente en Canarias, con una disminución del 80% en los últimos meses.

Este avance es el resultado de la campaña de vacunación iniciada en octubre de 2025, que ha inmunizado a más de 6,500 neonatos y lactantes de todas las islas, marcando un hito en la prevención de enfermedades respiratorias graves en la infancia en Canarias.

Un logro para la vacunología

El VRS es un virus altamente contagioso que afecta principalmente a los menores de un año, causando infecciones agudas en las vías respiratorias inferiores como la bronquiolitis y la neumonía.

Esta enfermedad se transmite con facilidad en entornos como guarderías, colegios y hogares, y es responsable de miles de hospitalizaciones al año en todo el país.

Los virus respiratorios afectan menos a los pequeños canarios gracias a la vacunación / Archivo RTVC

Hasta 2023, no existía ninguna fórmula para prevenirlo o tratarlo eficazmente, pero ahora España se ha convertido en pionera en la administración de una vacuna, especialmente dirigida a los lactantes menores de seis meses.

Según Abián Montesdeoca, coordinador de vacunación de la Dirección General de Salud Pública del SCS, los resultados fueron contundentes: “Desde la primera temporada, observamos una reducción del 75% de las consultas en atención primaria y un 80% menos de hospitalizaciones, con una disminución de hasta el 90% en los ingresos en UCI”.

Este avance se le considera uno de los logros más importantes en vacunología de las últimas dos décadas, destacando el impacto positivo en la salud infantil y salvando vidas.