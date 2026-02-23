El Tenerife CajaCanarias compitió con tres lanzadores en Castellón en una cita marcada por récords, grandes marcas y Yasiel Sotero logrando la plata

Yasiel Sotero logra la plata en Disco en el Nacional de Lanzamientos Largos

El Tenerife CajaCanarias participó del 20 al 22 de febrero en el Campeonato de España de Lanzamientos Largos de Invierno. El campeonate se celebró en la Pista Gaetà Huguet y en la Pista Universitat Jaume I de Castellón en Valencia. Tres atletas blanquiazules se dieron cita en un concurso de máximo nivel en el que destacó Yasiel Brayan Sotero al colgarse la medalla de plata en Disco Senior.

El discóbolo logró un mejor lanzamiento de 59,79 metros en el cuarto intento de los seis que pudo realizar, lo cual le permitió subirse al pódium con el segundo mejor resultado. Se trató de un concurso marcado por el altísimo nivel competitivo, en el que el título fue para Diego Casas (del Facsa–Playas de Castellón). Quien además batió el Récord de los Campeonatos con 64,84 metros, hito que hasta la fecha pertenecía a Sotero.

Y es que el pasado mes de enero de 2025 el atleta del Tenerife CajaCanarias logró situar el disco en 64,63 m, lo cual le dio la licencia de ostentar el Récord del Campeonato durante un año. Cabe recordar que el Récord de España Absoluto continúa en manos del tinerfeño y exatleta blanquiazul Mario Pestano desde 2008, con 69,50 m alcanzados en Santa Cruz de Tenerife.

En Martillo U20 Masculino, Miguel Díaz no pudo completar el concurso tras realizar tres intentos nulos. Quedó descalificado en una prueba en la que partía con la tercera mejor marca de inscripción (63,30 m). Por su parte, Angelo Iaccarino finalizó octavo en Jabalina U23 masculina con un mejor lanzamiento de 59,40 metros. Firmó seis intentos por encima de los 53 metros y dos nulos en una final de enorme nivel. Donde también se batió el Récord de los Campeonatos por parte de Rafael Mahiques (Facsa–Playas de Castellón), con 75,62 metros.