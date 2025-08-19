Zelenski ofrece a Trump comprarle armas a cambio de seguridad

Le ha ofrecido comprar armas por más de 77 millones de euros a Estados Unidos a cambio de una garantía de seguridad frente a Rusia

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha confirmado que ha propuesto este lunes a su homólogo estadounidense, Donald Trump, la compra de 90.000 millones de dólares (algo más de 77.200 millones de euros) en armamento del país norteamericano a través de la financiación de aliados europeos, a cambio de las garantías de seguridad de Washington.

Así lo ha dicho en una rueda de prensa en la que ha incidido en que la propuesta sigue bajo discusión y que aún no se ha llegado a ningún acuerdo, si bien éste podría formalizarse en la próxima semana o en diez días, según recoge la cadena de televisión estadounidense CNN.

Trump y Zelenski se encontraron en la Casa Blanca para tratar asuntos como la compra de armas para garantizar la seguridad de Ucrania. Europa Press/Contacto/Hu Yousong



Acuerdos con Washington

El planteamiento de Kiev incluye, asimismo, la fabricación de drones. También espera llegar a un acuerdo con Washington en este sentido.

Por su parte, el presidente Trump ha explicado que las garantías de seguridad a Ucrania aún están en fase de negociación con los aliados de la OTAN. Aún así, ha dicho que Washington «se involucrará» en el proceso. «Lo vamos a discutir hoy, pero les brindaremos muy buena protección y seguridad«, ha argüido.

Trump anunció el mes pasado el envío de sistemas de defensa antiaérea Patriot a Ucrania, asegurando que será la Unión Europea quien pagará por ellos a través de la OTAN, quien ha asumido la coordinación del suministro de armamento a Kiev.

Conversaciones «buenas» y «constructivas»

Esto ha ocurrido en el marco de las conversaciones que ha mantenido Zelenski este lunes en la Casa Blanca con su homólogo estadounidense.

El estadounidense afirma que «todos están muy contentos con la posibilidad de paz para Rusia/Ucrania». Por su parte. el presidente de Ucrania ha descrito como «buenas» y «constructivas» las conversaciones.

«Creo que hemos tenido una muy buena conversación con Trump. Muy buena. Realmente ha sido la mejor. O, perdón, quizás la mejor será en el futuro. Pero ha sido muy buena«, ha declarado durante una reunión con Trump y líderes europeos que ha sido televisada y en la que cada uno de ellos ha tomado la palabra para mostrar su apoyo a Kiev.

Por otro lado, el mandatario ucraniano ha dicho que espera llegar a acuerdos en cuanto a «los temas delicados, los territoriales»: «Es muy importante (…) y los discutiremos a nivel de líderes durante una reunión trilateral», en referencia a un eventual encuentro con el presidente de Rusia, Vladimir Putin.

«Trump intentará organizar dicha reunión. Dijo que asistirá o no. Ucrania estará encantada de que participe», ha manifestado Zelenski. Tras esas declaraciones, el inquilino de la Casa Blanca ha agregado que «si ambos países -tanto Ucrania como Rusia- desean» su presencia, estará presente.