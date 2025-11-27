El club grancanario necesita dos sets en la vuelta para pasar de ronda en su estreno en la Copa CEV Challenge

El CV Emalsa Gran Canaria se impuso este miércoles por la vía rápida al VBC Cheseaux suizo y puso pie y medio en los octavos de final de la Copa CEV Challenge, aunque necesita sumar dos sets en el partido de vuelta, en el Gran Canaria Arena, para terminar de resolver la eliminatoria.

0-3| El Emalsa Gran Canaria vence por la vía rápida al Cheseaux suizo. Imagen de la RFEVB

Las grancanarias no dieron opciones a las locales y se hicieron con la victoria con tres parciales claros de 18-25, 19-25 y 15-25, tras una actuación ofensiva coral guiada por la capitana Saray Manzano, con catorce puntos.

Victoria holgada

El cuadro suizo salió más enchufado de inicio (5-2), pero el Emalsa Gran Canaria reaccionó rápido para darle la vuelta al marcador con tres puntos de Saray Manzano al servicio (9-11), y luego dominar un set que cerró con un contundente 18-25.

Con la inercia del primer set, las isleñas tomaron distancia gracias a un par de buenos ataques por el centro de la red de Meg Brown, que ayudada de la cubana Laura Suárez puso más ventaja a un serio equipo isleño que se adjudicó el segundo parcial con un bloqueo de Corelli en zona dos (19-25).

El entrenador amarillo, Juan Diego García, dio paso a las rotaciones y entraron a pista las jóvenes Inés Ignacio y Alejandra Pavón, que mantuvieron el trabajo grancanario y participaron en poner la directa hacia la victoria, que se cerró con un contundente 15-25 tras una anotación muy repartida.

El CV Emalsa Gran Canaria deberá anotarse dos sets más en el encuentro de vuelta, a disputar el próximo jueves en el Gran Canaria Arena, para acceder a los octavos de final de la Copa CEV Challenge, donde se enfrentaría al ganador de la eliminatoria entre el SC Balta ucraniano y el OK Nebo Zaprešić croata.