Un amplio dispositivo de seguridad y sanitario, con equipo humano y técnico atenderá las incidencias que puedan surgir

1.500 efectivos por todo el cuadrilátero y 5.000 metros cuadrados de dispositivo de seguridad y sanitario. También se empleará dispositivos técnicos para el carnaval de calle de Santa Cruz de Tenerife

Entre los dispositivos que se emplearán se encuentran 4 drones que sobrevolarán cada noche de fiesta el cuadrilátero del carnaval chicharrero. Estos drones emiten señales al puesto de mando. Se trata de un apoyo visual para los más 1.500 efectivos que estarán repartidos en las zonas estratégicas.

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, cree que junto a la experiencia, con estos drones sería suficiente para dar cobertura a las miles de personas que vienen al carnaval.

Amplio dispositivo de seguridad

El dispositivo de seguridad se amplia a otro tipo de servicios, entre ellos, el médico. Se ha construido un hospital de campaña donde hay más de 70 camillas. En este hospital de campaña participarán 120-160 personas tanto de voluntariado como laboral.



El año pasado se atendieron 450 incidencias. Desde Cruz Roja aconsejan no dejar a nadie atrás y avisar si vemos a alguien con problemas. De esta manera se podrá disfrutar de la fiesta de manera segura.











