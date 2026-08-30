El programa que presenta Victorio Pérez estrena su séptima temporada con un plató virtual renovado, nuevas herramientas de inteligencia artificial y realidad virtual, este lunes 31 de agosto, a las 21:30 horas

Las noches de Televisión Canaria vuelven a tener ‘1 Hora Menos’. El programa que presenta Victorio Pérez inicia este lunes 31 de agosto, a las 21:30 horas, su séptima temporada, con el compromiso de seguir contando Canarias desde sus pueblos, sus paisajes y, especialmente, desde las historias de sus habitantes. Se emitirá, como viene siendo habitual, de lunes a jueves.

Con la vuelta de ‘Una hora menos’ a las 21:30 horas, los principales formatos de entretenimiento de Televisión Canaria pasarán a ocupar la franja de segundo prime time, a partir de las 22:30 horas. Programas como ‘El Club’, ‘Noveleros’, ‘Batalla de cerebros’ y ‘Madre’ se emitirán desde esta semana en este horario.

El espacio estrena en esta nueva etapa un plató virtual completamente renovado, de más de 300 metros, que renovará la imagen del programa y ofrecerá nuevas posibilidades narrativas. A ello se suman herramientas de inteligencia artificial y realidad virtual, así como nuevos recursos para continuar acercando a los espectadores la realidad del Archipiélago de una manera divulgativa, entretenida y cercana.

Además, el programa, producido por Videoreport Canarias, incorporará este nuevo escenario virtual para recrear algunos de los procesos meteorológicos más sorprendentes y mostrar escenarios insólitos del pasado y del futuro de Canarias, ofreciendo una experiencia más visual, dinámica e innovadora.

Este renovado plató servirá de punto de partida desde el que el equipo de ‘1 Hora Menos’ continuará recorriendo los distintos rincones del Archipiélago para conocer a sus protagonistas, descubrir nuevos lugares y compartir historias que reflejan la diversidad de Canarias.

Para seguir contando estas historias, Victorio Pérez estará acompañado una temporada más por sus conocidos reporteros, Cristina García, Raúl García, Víctor Brito, Nira Casanova, Itiel Delgado, Mery Gorostiza, Cristina González, Lorenzo de Vera, Minerva Santana y Marta Mallorquín que vuelven a recorrer cada día el archipiélago para contarnos en directo las mejores historias y mostrar a la audiencia los paisajes más impactantes.

‘1 Hora Menos’ regresa a Televisión Canaria con más historias y protagonismo de los canarios.

Nueva etapa con novedades

La nueva etapa incorpora espacios como ‘A dónde vamos hoy’ y ‘De pateo con’, para descubrir, junto a caras conocidas para el público canario, rincones especiales del Archipiélago y las historias que se esconden detrás de cada lugar.

También llega ‘Quién trabaja a esta hora’, una sección para conocer de cerca el día a día de quienes desarrollan su labor mientras la mayoría duerme. Bomberos, veterinarios de guardia, policías, controladores aéreos o cocineros de hospital mostrarán los entresijos y las curiosidades de sus profesiones a través de una noche de trabajo.

Estas novedades convivirán con espacios ya clásicos del programa, como ‘Qué bueno vivir aquí’ o el ‘Pique sano’, manteniendo su apuesta por las historias, las coberturas especiales, el entretenimiento, la ciencia, la cultura y el seguimiento exhaustivo de la actualidad canaria.

‘Los viernes también tienen 1 Hora Menos’

Los viernes, a la misma hora, las 21:30 horas, Víctor Brito se pone al frente de este espacio, que mantiene algunos de los contenidos que ya forman parte de su identidad, como las ‘Tomas falsas’, ‘Lo mejor de 1 Hora Menos’ y ‘Vamos a contar mentiras’, la sección en la que Raúl García vuelve a poner el foco en los temas más disparatados de la televisión.

La nueva temporada de ‘Los viernes también tienen 1 Hora Menos’ incorpora también nuevas caras y contenidos. Cristina González estará al frente de ‘Los vídeos más virales’, un repaso semanal a los contenidos que más han dado que hablar, siempre con un marcado acento canario. Por su parte, Israel del Diego se suma al equipo con ‘La puerta de atrás’, una sección que mostrará el programa desde dentro: el trabajo de los reporteros, el día a día de la redacción y el proceso que hay detrás de la preparación de un directo. Una mirada a todo aquello que habitualmente queda fuera de pantalla.

Víctor Brito se pone al frente ‘Los viernes también tienen ‘1 Hora Menos’.

Además, ‘Preguntas con alta temperatura’ llevará el debate a la calle para abordar algunas de las cuestiones que más preocupan a los canarios, desde el acceso a la vivienda y los sueldos hasta la salud sexual. Expertos y voces autorizadas aportarán información y contexto para profundizar en cada uno de estos asuntos.

La voz de los espectadores seguirá siendo una parte fundamental del programa. A partir del lunes, el WhatsApp (648 812 703) estará activo para recibir sus vídeos, saludos, opiniones y sugerencias. También podrán participar a través de nuestras redes sociales: @unahoramenostv.

Con siete temporadas a sus espaldas, el programa mantiene así su apuesta por una televisión cercana y pegada al territorio, combinando entretenimiento, divulgación y nuevas herramientas audiovisuales para seguir descubriendo Canarias y, sobre todo, a las personas que hacen de las Islas un lugar único.